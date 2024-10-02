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Под Новосибирском построят логокомплекс за 611 миллионов рублей

Кроме того, создадут кондитерскую фабрику.

Инвестиционный совет Новосибирской области одобрил проект строительства производственно-логистического комплекса «Мочище». Объект общей площадью более 12 тысяч квадратных метров возведут в Станционном сельсовете.

— Проект предполагает строительство производственно-логистического комплекса для оператора 3PL услуг «Экваир» и кондитерской фабрики «Родина», — сообщила пресс-служба Корпорации развития региона.

Отмечается, что благодаря проекту появится порядка 100 новых рабочих мест. На его реализацию планируют привлечь более 611 миллионов рублей.

Ранее стало известно, что в Новосибирской области откроют шесть новых заводов.