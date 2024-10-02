Власти Омска заявили о возврате денег за проезд после сбоя платежной системы

«По информации Национальной системы платежных карт, пассажирам общественного транспорта Омска, которые вчера не смогли получить скидку при оплате проезда по NFC-табличкам, начали возвращать 8 рублей. Деньги в течение дня поступят на банковский счет, с которого была совершена оплата. НСПК приносят извинения жителям города за сложившуюся ситуацию», — рассказали в городской администрации.