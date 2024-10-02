Трентон
+14°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
СВО
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Власти Омска заявили о возврате денег за проезд после сбоя платежной системы

Ранее сообщалось о сбое платежной системы при оплате по NFC-табличкам, который произошел во вторник, 1 октября 2024 года. У омичей списывалось 35 рублей вместо 27.

В среду, 2 октября 2024 года, мэрия Омска сообщила, что омичам уже начали возвращать деньги за проезд.

«По информации Национальной системы платежных карт, пассажирам общественного транспорта Омска, которые вчера не смогли получить скидку при оплате проезда по NFC-табличкам, начали возвращать 8 рублей. Деньги в течение дня поступят на банковский счет, с которого была совершена оплата. НСПК приносят извинения жителям города за сложившуюся ситуацию», — рассказали в городской администрации.

Напомним, что акция должна была действовать до конца сентября, однако власти Омска продлили ее действие до 31 декабря 2024 года.