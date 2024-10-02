Власти Омска заявили о возврате денег за проезд после сбоя платежной системы

В среду, 2 октября 2024 года, мэрия Омска сообщила, что омичам уже начали возвращать деньги за проезд.
«По информации Национальной системы платежных карт, пассажирам общественного транспорта Омска, которые вчера не смогли получить скидку при оплате проезда по NFC-табличкам, начали возвращать 8 рублей. Деньги в течение дня поступят на банковский счет, с которого была совершена оплата. НСПК приносят извинения жителям города за сложившуюся ситуацию», — рассказали в городской администрации.
Напомним, что акция должна была действовать до конца сентября, однако власти Омска продлили ее действие до 31 декабря 2024 года.