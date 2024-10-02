В транспорте Самарской области запускается новый способ оплаты проезда — по QR-коду

«Всего в 10 регионах страны реализована возможность оплачивать поездки через Систему быстрых платежей по QR-кодам. Учитывая, что технология для транспорта новая и пока непривычная для пассажиров, мы предлагаем жителям региона наиболее выгодную цену разовой поездки. Так, с 10 октября в Самарской области, расплачиваясь через СБП с использованием платежной таблички, будет действовать скидка 11 рублей. Ездить с выгодой можно до конца этого года, до 31 декабря включительно», — рассказала Мария Точилова, директор по развитию продуктов, цифровых и технологических сервисов Национальной системы платежных карт.