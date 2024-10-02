Российский рубль подешевел, доллар и юань подорожали на торгах 2 октября

Доллар стал дороже на Br0,0341 — его курс составил Br3,2522.



Курс юаня стал выше на Br0,0243 и составил Br4,6539 за 10 юаней.



Курс российского рубля понизился на Br0,0034 и составил Br3,4745 за 100 российских рублей.