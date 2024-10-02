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Российский рубль подешевел, доллар и юань подорожали на торгах 2 октября

2 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Российский рубль подешевел, доллар и юань подорожали на торгах 2 октября. Такая информация размещена на сайте Белорусской валютно-фондовой биржи, сообщает БЕЛТА.

Доллар стал дороже на Br0,0341 — его курс составил Br3,2522.

Курс юаня стал выше на Br0,0243 и составил Br4,6539 за 10 юаней.

Курс российского рубля понизился на Br0,0034 и составил Br3,4745 за 100 российских рублей.

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