Доллар стал дороже на Br0,0341 — его курс составил Br3,2522.
Курс юаня стал выше на Br0,0243 и составил Br4,6539 за 10 юаней.
Курс российского рубля понизился на Br0,0034 и составил Br3,4745 за 100 российских рублей.
Российский рубль подешевел, доллар и юань подорожали на торгах 2 октября
2 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Российский рубль подешевел, доллар и юань подорожали на торгах 2 октября. Такая информация размещена на сайте Белорусской валютно-фондовой биржи, сообщает БЕЛТА.
Доллар стал дороже на Br0,0341 — его курс составил Br3,2522.