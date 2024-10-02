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Омский завод «Сиблифт» продают за ₽370 млн

На продажу выставлен имущественный комплекс омского завода «Сиблифт» за 370,3 млн рублей.

Объявление об этом появилось на популярном сайте Avito.

Завод предлагает полный производственный цикл лифтов и эскалаторов на улице Индустриальной. Предприятие продолжает свою деятельность, производя лифты, несмотря на финансовые трудности. Компания «Сиблифт» была признана банкротом в результате решения Арбитражного суда Омской области. Убытки предприятия увеличиваются, достигнув 202,1 млн рублей в текущем году, в то время как выручка снизилась до 251,7 млн рублей.

Напомним, ранее мы писали, что американский самолет продают в Омске за 14,5 млн рублей.