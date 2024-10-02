Омский завод «Сиблифт» продают за ₽370 млн

Завод предлагает полный производственный цикл лифтов и эскалаторов на улице Индустриальной. Предприятие продолжает свою деятельность, производя лифты, несмотря на финансовые трудности. Компания «Сиблифт» была признана банкротом в результате решения Арбитражного суда Омской области. Убытки предприятия увеличиваются, достигнув 202,1 млн рублей в текущем году, в то время как выручка снизилась до 251,7 млн рублей.