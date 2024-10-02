Самой дефицитной профессией на Кубани стали дворники

Медианные зарплаты у дефицитных специалистов за девять месяцев текущего года следующие: у дворников — 30,4 тыс. рублей, у риелторов — 200 тыс. рублей (обычно в вакансиях указывается максимально возможный доход с процентами от совершенных сделок), у врачей — 71 тыс. руб (здесь учитываются зарплаты врачей частных и государственных медучреждений). У продавцов — 46, 7 тыс рублей, токарей, фрезеровщиков, шлифовщиков — 112 200 рублей, поваров — 61 700 рублей, администраторов магазинов — 50 600 рублей, уборщиков — 42 600 рублей, слесарей, сантехников — 61 000 рублей, фармацевтов — 51 000 рублей.