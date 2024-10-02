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Минфин начал процедуру выпуска еврооблигаций

Деньги займут, в том числе, на обеспечение стабильного финансирования госпрограмм.

Министерство финансов объявило о начале процедуры выпуска еврооблигаций на международных рынках капитала, сообщает корреспондент центра деловой информации Kapital.kz со ссылкой на пресс-службу ведомства.

На первом этапе будет проведено роуд-шоу с глобальными инвесторами. Его цель — представить экономический потенциал Казахстана и ключевые финансовые показатели.

«На втором этапе планируется прайсинг бумаг, который позволит определить оптимальные условия размещения и установить привлекательные для министерства финансов параметры выпуска. Данный выпуск направлен на дальнейшее укрепление позиций Казахстана на мировых финансовых рынках и обеспечение стабильного финансирования государственных программ развития», — сообщили в Минфине.

В ведомстве не уточнили сумму размещения.

Ранее Bloomberg сообщал, что Минфин может выпустить еврооблигации на сумму 1,5 млрд долларов. В издании уточняли, что сумма и сроки будут зависеть от рыночных условий, а к сделке планируют привлечь JPMorgan Chase & Co., Citigroup Inc. и Societe Generale SA.

Как напомнили в АФК, 14 октября Минфину предстоит погасить еврооблигации (XS1120709669) на аналогичную сумму в 1,5 млрд долларов, привлеченную в 2014 году под 3,875% годовых.