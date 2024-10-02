Минфин начал процедуру выпуска еврооблигаций

Ранее Bloomberg сообщал, что Минфин может выпустить еврооблигации на сумму 1,5 млрд долларов. В издании уточняли, что сумма и сроки будут зависеть от рыночных условий, а к сделке планируют привлечь JPMorgan Chase & Co., Citigroup Inc. и Societe Generale SA.