Казахстанцы стали богаче: доходы работающих граждан выросли почти на 4 процента

При этом важно понимать, что 3,8% реального роста доходов состоялись благодаря тому, что инфляция в 2024 году намного ниже, чем в 2023 и, тем более, в 2022 году. Поэтому для корректного вычисления следует из 12,6% номинального дохода вычесть показатель индекса потребительских цен.