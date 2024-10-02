Стало известно, когда уберут колеи на Московском шоссе

Провести ремонт дороги решили из-за образования колейности. Минтранс уже долго судится с подрядчиком реконструкции шоссе, чтобы тот привел проезжую часть в порядок, но пока не выиграл процесс. По делу назначили новую экспертизу.
Реконструкцию Московского шоссе проводила компания «Самаратрансстрой». Это один из крупнейших дорожных подрядчиков региона, который построил развязку на Ново-Садовой, мост через реку Сок, вторую очередь Фрунзенского моста. Сейчас в работе магистраль Центральная. Организация принадлежит Олегу Дорошенко. Его связывали с депутатом Самарской губернской думы Андреем Мурзовым. Бизнесмен был директором ООО «Техкомплект», которым владеет парламентарий. Однако, по данным сервиса проверки контрагентов Rusprofile, сейчас этот пост занимает сам Андрей Мурзов.
Чтобы не терять время, региональное правительство решило отремонтировать дорогу за счет бюджета, а потом добиться компенсации затрат от подрядчика.
Сумма весьма солидная. Стоимость контракта на ремонт шоссе установили в размере 1,2 млрд рублей. Судя по техзаданию, подрядчику предстоит не только заменить дорожное покрытие, но и установить новые дождевые и канализационные колодцы, бортовой камень. Срок выполнения работ — 1 сентября 2025 г.
В документах закупки указано, что гарантийный срок для нижнего слоя нового покрытия дороги составит 5 лет, верхнего — 2 года. Расчет вели, отталкиваясь от прогноза интенсивности движения более 20 тыс. автомобилей в сутки. При этом, по данным минтранса, по обозначенному участку проезжают 107 тыс. автомобилей в сутки.