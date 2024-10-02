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В Краснодаре восстановили права более 200 дольщиков ЖК «Центральный парк»

В Краснодаре достроили ЖК «Центральный парк».

Источник: Комсомольская правда

В Краснодаре восстановили права более 200 дольщиков ЖК «Центральный парк». Об этом сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры РФ.

Застройщик не выполнил обязательства перед дольщиками и был осужден за мошенничество. Завершать строительство взялся привлеченный инвестор — строительная компания.

«В ходе надзорных мероприятий выявлены нарушения сроков, указанных в план-графике достройки объекта, в связи с чем прокуратура внесла застройщику представления, по результатам рассмотрения которых строительные работы были активизированы», — сообщили в Генпрокуратуре РФ.

В ведомстве сообщили, что достроенный дом соответствует проекту. Муниципалитет выдал разрешение на ввод в эксплуатацию.

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