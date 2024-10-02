В Краснодаре восстановили права более 200 дольщиков ЖК «Центральный парк». Об этом сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры РФ.
Застройщик не выполнил обязательства перед дольщиками и был осужден за мошенничество. Завершать строительство взялся привлеченный инвестор — строительная компания.
«В ходе надзорных мероприятий выявлены нарушения сроков, указанных в план-графике достройки объекта, в связи с чем прокуратура внесла застройщику представления, по результатам рассмотрения которых строительные работы были активизированы», — сообщили в Генпрокуратуре РФ.
В ведомстве сообщили, что достроенный дом соответствует проекту. Муниципалитет выдал разрешение на ввод в эксплуатацию.