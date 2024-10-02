СКР возбудил дело на создателей находящейся под санкциями США биржи Cryptex

В рамках разбирательства в Москву доставляют в общей сложности 96 задержанных, с ними будут работать следователи. По местам жительства организаторов и участников преступного сообщества в 14 регионах провели 148 обысков.
Во время следственных мероприятий у создателей анонимной платежной системы нашли много денег наличными, Cybertruck и вертолет.
Киберпреступники и хакеры использовали сервисы в целях легализации преступного дохода, сообщила официальный представитель СКР Светлана Петренко. «Соучастники вели незаконную деятельность по обмену валют, криптовалют, доставке и приему наличных денежных средств, продаже банковских карт и личных кабинетов. Следствием установлено, что за 2023 год оборот поступивших денежных средств в сервисы преступного сообщества составил более 112 млрд руб.», — добавила она.
Уголовное дело возбуждено по материалам, переданным сотрудниками Бюро специальных технических мероприятий МВД. Дело расследуется по статьям ч. 1, 2 ст. 210 УК РФ (организация преступного сообщества и участие в нем), ч. 3 ст. 272 УК РФ (неправомерный доступ к компьютерной информации), ч. 2 ст. 187 УК РФ (неправомерный оборот средств платежей), пп. «а», «б» ч. 2 ст. 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность).
Cryptex (также известна как International payment service provider LLC) зарегистрирована на Сент-Винсенте и Гренадинах (Карибские острова). Отметим, что 26 сентября управление по контролю за иностранными активами Минфина США (OFAC) внесло в санкционный список россиянина Сергея Иванова и два связанных с ним криптообменника. В том числе — Cryptex.