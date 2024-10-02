СКР возбудил дело на создателей находящейся под санкциями США биржи Cryptex

Cryptex (также известна как International payment service provider LLC) зарегистрирована на Сент-Винсенте и Гренадинах (Карибские острова). Отметим, что 26 сентября управление по контролю за иностранными активами Минфина США (OFAC) внесло в санкционный список россиянина Сергея Иванова и два связанных с ним криптообменника. В том числе — Cryptex.