В Беларуси собрано более 9 млн тонн зерна с учетом рапса

Напомним, вчера в Минсельхозпроде под председательством заместителя премьер-министра Юрия Шулейко с участием руководства сельскохозяйственного ведомства, сотрудников Национальной академии наук Беларуси и научно-практических центров прошло совещание по обсуждению проблемных вопросов в области растениеводства и животноводства, поиску путей их решения.



В ходе совещания вице-премьер поставил ряд важных задач по проведению обследования посевов сельскохозяйственных растений с учетом сложившихся погодных условий во всех регионах республики и выработке рекомендаций сельхозпроизводителям, направленных на снижение влияния негативных факторов (низкий уровень влаги в почве), по проведению мониторинга хода осенней посевной кампании и наличия техники для проведения работ в агротехнические сроки, по соблюдению технологии содержания и кормления крупного рогатого скота.



Министр сельского хозяйства и продовольствия Анатолий Линевич во время совещания обратился к руководству научно-практических центров с необходимостью оказания содействия в выработке предложений для решения проблемных вопросов отрасли и выхода агропромышленного комплекса на новый технологический уровень. Глава ведомства обозначил, что аналогичные совещания руководства министерства и научно-практических центров будут проводиться на постоянной основе — еженедельно.