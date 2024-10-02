Напомним, вчера в Минсельхозпроде под председательством заместителя премьер-министра Юрия Шулейко с участием руководства сельскохозяйственного ведомства, сотрудников Национальной академии наук Беларуси и научно-практических центров прошло совещание по обсуждению проблемных вопросов в области растениеводства и животноводства, поиску путей их решения.
В ходе совещания вице-премьер поставил ряд важных задач по проведению обследования посевов сельскохозяйственных растений с учетом сложившихся погодных условий во всех регионах республики и выработке рекомендаций сельхозпроизводителям, направленных на снижение влияния негативных факторов (низкий уровень влаги в почве), по проведению мониторинга хода осенней посевной кампании и наличия техники для проведения работ в агротехнические сроки, по соблюдению технологии содержания и кормления крупного рогатого скота.
Министр сельского хозяйства и продовольствия Анатолий Линевич во время совещания обратился к руководству научно-практических центров с необходимостью оказания содействия в выработке предложений для решения проблемных вопросов отрасли и выхода агропромышленного комплекса на новый технологический уровень. Глава ведомства обозначил, что аналогичные совещания руководства министерства и научно-практических центров будут проводиться на постоянной основе — еженедельно.
В Беларуси собрано более 9 млн тонн зерна с учетом рапса
2 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Аграрии республики, по данным на 2 октября, собрали 9,085 млн т зерна с учетом рапса, сообщили БЕЛТА в Министерстве сельского хозяйства и продовольствия.
Напомним, вчера в Минсельхозпроде под председательством заместителя премьер-министра Юрия Шулейко с участием руководства сельскохозяйственного ведомства, сотрудников Национальной академии наук Беларуси и научно-практических центров прошло совещание по обсуждению проблемных вопросов в области растениеводства и животноводства, поиску путей их решения.