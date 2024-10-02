Девелоперы попросили мэра Екатеринбурга построить вторую ветку метро

— ИТ-компании будут проникать в квартиры. В них Алиса или Салют будут открывать шторы, греть чайники и т. д. Форма доставки в квартирах трансформируется. Доставка будет передаваться по воздуху, например через балкон, — сообщил Александр Гайдуков.