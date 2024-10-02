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Девелоперы попросили мэра Екатеринбурга построить вторую ветку метро

Застройщик «Страна Девелопмент» обратился с просьбой к главе Екатеринбурга.

Источник: Комсомольская правда

Девелопер обратился к главе Екатеринбурга Алексею Орлову. Руководитель компании «Страна Девелопмент» Александр Гайдуков высказал необходимость построить вторую ветку метро. Это необходимо для развития города.

— Мы просим руководителя города рассмотреть возможность развивать подземное метро. Это стало бы для нас подспорьем для запуска и реализации новых проектов. Экономика проектов сразу резко пойдет вверх, — рассказал Александр Гайдуков.

Также руководитель компании рассказал о будущем квартир. По его словам, сейчас популярность набирает жилье по подписке. В будущем люди не будут привязаны к своему местоположению.

— ИТ-компании будут проникать в квартиры. В них Алиса или Салют будут открывать шторы, греть чайники и т. д. Форма доставки в квартирах трансформируется. Доставка будет передаваться по воздуху, например через балкон, — сообщил Александр Гайдуков.

метро