Девелоперы попросили мэра Екатеринбурга построить вторую ветку метро

Девелопер обратился к главе Екатеринбурга Алексею Орлову. Руководитель компании «Страна Девелопмент» Александр Гайдуков высказал необходимость построить вторую ветку метро. Это необходимо для развития города.
— Мы просим руководителя города рассмотреть возможность развивать подземное метро. Это стало бы для нас подспорьем для запуска и реализации новых проектов. Экономика проектов сразу резко пойдет вверх, — рассказал Александр Гайдуков.
Также руководитель компании рассказал о будущем квартир. По его словам, сейчас популярность набирает жилье по подписке. В будущем люди не будут привязаны к своему местоположению.
— ИТ-компании будут проникать в квартиры. В них Алиса или Салют будут открывать шторы, греть чайники