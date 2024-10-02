Путин и Собянин открыли площадку практической подготовки колледжей Москвы в «Руднево»

Как сообщается в материалах пресс-службы мэра и правительства Москвы, площадка «Руднево» — первое инновационное образовательное пространство для практической подготовки квалифицированных кадров с учетом потребностей экономики Москвы, которая является крупнейшим производственным и научно-инженерным центром России, где функционирует более 4,5 тыс. предприятий и работают более 750 тыс. человек. Площадка была спроектирована с учетом новой концепции развития среднего профессионального образования Москвы и с участием столичных промышленных предприятий. Размещена в индустриальном парке «Руднево», входит в особую экономическую зону «Технополис “Москва”».
В здании общей площадью 9,1 тыс. кв. м расположен высокотехнологичный комплекс из 21 мастерской и лаборатории по таким направлениям, как машиностроение, электроника, автоматизация производства, авиационная промышленность, в том числе беспилотные авиационные системы.
Учебно-производственный комплекс площадки включает в себя промышленный блок, производство беспилотных авиационных систем, блок мультипрофильной направленности. Уникальность мастерских состоит в том, что они позволяют организовать полноценный производственный процесс.
Мощности образовательной площадки «Руднево» позволяют обучать более 3 тыс. студентов в год. В 2024—2025 учебном году практическую подготовку пройдут учащиеся 15 столичных колледжей.
На базе площадки создан Центр профессиональных компетенций. В числе его задач — актуализация образовательных программ с учетом перспективного развития науки и производственных технологий; прогнозирование появления новых компетенций с учетом развития производств и включение их в программы подготовки; методическая поддержка мастеров производственного обучения и развитие их педагогического и профессионального мастерства.
В материалах также сообщается, что в настоящее время в Москве действует 178 колледжей. В них обучаются более 270 тыс. студентов, в том числе почти 130 тыс. человек — в городских колледжах. В 2023 году трудоустройство выпускников городских колледжей составило 93%.
Планируется, что к 2030 году общий контингент обучающихся в московских (городских, федеральных и частных) колледжах вырастет с нынешних 270 тыс. до 420 тыс. человек. На 53% увеличится прием в колледжи — ежегодно будут поступать более 150 тыс. студентов, в первую очередь, выпускников 9-х классов из Москвы и других регионов страны. Также по программам среднего профессионального образования будут обучаться выпускники 11-х классов и взрослые люди, желающие получить востребованную и перспективную специальность.