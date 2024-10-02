Путин и Собянин открыли площадку практической подготовки колледжей Москвы в «Руднево»

Планируется, что к 2030 году общий контингент обучающихся в московских (городских, федеральных и частных) колледжах вырастет с нынешних 270 тыс. до 420 тыс. человек. На 53% увеличится прием в колледжи — ежегодно будут поступать более 150 тыс. студентов, в первую очередь, выпускников 9-х классов из Москвы и других регионов страны. Также по программам среднего профессионального образования будут обучаться выпускники 11-х классов и взрослые люди, желающие получить востребованную и перспективную специальность.