В Узбекистане будут по-новому создавать интенсивные сады и виноградники

ТАШКЕНТ, 2 окт — Sputnik. Новую систему создания и финансирования промышленных интенсивных садов и виноградников ввели с 1 октября 2024 года, сообщает Минюст РУз.
Кроме того, внедряется порядок финансирования создания новых садов, предусматривающий выделение:
- на 1 этапе — до 10% суммы льготного кредита на подготовку земель к севу;
- на 2 этапе — до 40% суммы льготного кредита на расходы по приобретению и посадке саженцев;
- на 3 этапе — до 30% суммы льготного кредита на расходы по установке оросительных систем;
- на 4 этапе — 20% суммы льготного кредита на расходы по уходу в течение 3 лет до плодоношения сада.
Согласно документу, создадут:
- Агентство по развитию агропромышленности на базе Агентства по оказанию услуг в сельском хозяйстве;
- Государственный целевой фонд по развитию и поддержке агропромышленности на базе Фонда развития садоводства и тепличного хозяйства и Фонда развития виноделия при Агентстве.
Будет также внедрена система оценки производителей плодоовощной продукции. Мера начнет действовать с 1 декабря 2024 года.
Она направлена на повышение авторитета фермерских и дехканских хозяйств, содействие предприятиям, занимающимся переработкой и экспортом продукции.