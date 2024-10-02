Трентон
+17°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
СВО
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Узбекистане будут по-новому создавать интенсивные сады и виноградники

Дополнительные меры по внедрению новых рыночных механизмов в агропромышленную сферу и созданию промышленных садов и виноградников в республике предусматривает указ президента.

ТАШКЕНТ, 2 окт — Sputnik. Новую систему создания и финансирования промышленных интенсивных садов и виноградников ввели с 1 октября 2024 года, сообщает Минюст РУз.

Кроме того, внедряется порядок финансирования создания новых садов, предусматривающий выделение:

  • на 1 этапе — до 10% суммы льготного кредита на подготовку земель к севу;
  • на 2 этапе — до 40% суммы льготного кредита на расходы по приобретению и посадке саженцев;
  • на 3 этапе — до 30% суммы льготного кредита на расходы по установке оросительных систем;
  • на 4 этапе — 20% суммы льготного кредита на расходы по уходу в течение 3 лет до плодоношения сада.

Согласно документу, создадут:

  • Агентство по развитию агропромышленности на базе Агентства по оказанию услуг в сельском хозяйстве;
  • Государственный целевой фонд по развитию и поддержке агропромышленности на базе Фонда развития садоводства и тепличного хозяйства и Фонда развития виноделия при Агентстве.

Будет также внедрена система оценки производителей плодоовощной продукции. Мера начнет действовать с 1 декабря 2024 года.

Она направлена на повышение авторитета фермерских и дехканских хозяйств, содействие предприятиям, занимающимся переработкой и экспортом продукции.

сельское хозяйство