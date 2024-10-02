Казахстан благодарен России за поддержку транспортировки нефти по «Дружбе»

На встрече обсуждали вопросы транспортировки и транзита нефти, деятельности КТК, в том числе реализуемые программы по модернизации и повышению надежности объектов трубопроводной системы Тенгиз — Новороссийск и морского терминала КТК, а также перспективные планы загрузки системы КТК, добавили в «КазМунайГазе».