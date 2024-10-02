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Казахстан благодарен России за поддержку транспортировки нефти по «Дружбе»

Асхат Хасенов встретился с Николаем Токаревым в Москве.

Источник: Пресс-служба АО НК "КазМунайГаз"

АСТАНА, 2 окт — Sputnik. Глава национальной нефтегазовой компании Казахстана «КазМунайГаз» Асхат Хасенов поблагодарил своего российского коллегу, президента ПАО «Транснефть» Николая Токарева за поддержку в поставках казахстанской нефти по нефтепроводу Дружба.

Об этом по итогам встречи руководителей сообщили в «КазМунайГазе».

Кроме того, глава нацкомпании отметил стабильную транспортировку казахстанской нефти через нефтепроводные системы ПАО «Транснефть» и Каспийского Трубопроводного Консорциума (КТК).

На встрече обсуждали вопросы транспортировки и транзита нефти, деятельности КТК, в том числе реализуемые программы по модернизации и повышению надежности объектов трубопроводной системы Тенгиз — Новороссийск и морского терминала КТК, а также перспективные планы загрузки системы КТК, добавили в «КазМунайГазе».

нефть