На белорусский рынок готовятся выйти несколько новых российских франшиз

Так, франчайзи в Беларуси ищет сеть гриль-баров «ШалыкOFF». Она уже запустила для этого рекламную кампанию. Хозяева франшизы даже изучают возможность адаптации меню под белорусский рынок. Туда, например, могут ввести драники.
Рекламу своей франшизы в Беларуси запустила также сеть ресторанов «Хачапури Марико» и «Хачапури Хлеб и Вино». А компания «Окна-Нова», которая продвигает услуги по остеклению и дизайну балконов, уже ведет переговоры с потенциальными белорусскими партнерами.
Кафе, магазины и фитнес-клубы: кто вошел в топ-10 крупнейших белорусских франшиз.
Некоторые компании, которые уже вышли на белорусский рынок, планируют расширять количество франчайзи. Так, ювелирный бренд «Адамас» хочет до конца 2025 года открыть в нашей стране 10 торговых точек.
Планирует расширяться в Беларуси и российская сеть клиник лазерной эпиляции «Лазер Лав», не так давно открывшая в Минске первую партнерскую точку.