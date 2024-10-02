Трентон
+17°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
СВО
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

На белорусский рынок готовятся выйти несколько новых российских франшиз

Сегодня в Беларуси работают около 730 франшиз. Из них примерно 270 российских. В ближайшее время их количество может увеличиться. Как пишет Forbes, выход на белорусский рынок рассматривают несколько российских сетей.

Так, франчайзи в Беларуси ищет сеть гриль-баров «ШалыкOFF». Она уже запустила для этого рекламную кампанию. Хозяева франшизы даже изучают возможность адаптации меню под белорусский рынок. Туда, например, могут ввести драники.

Рекламу своей франшизы в Беларуси запустила также сеть ресторанов «Хачапури Марико» и «Хачапури Хлеб и Вино». А компания «Окна-Нова», которая продвигает услуги по остеклению и дизайну балконов, уже ведет переговоры с потенциальными белорусскими партнерами.

Кафе, магазины и фитнес-клубы: кто вошел в топ-10 крупнейших белорусских франшиз.

Некоторые компании, которые уже вышли на белорусский рынок, планируют расширять количество франчайзи. Так, ювелирный бренд «Адамас» хочет до конца 2025 года открыть в нашей стране 10 торговых точек.

Планирует расширяться в Беларуси и российская сеть клиник лазерной эпиляции «Лазер Лав», не так давно открывшая в Минске первую партнерскую точку.