Два миллиона тонн зерна с учетом кукурузы и рапса намолотили в Гродненской области

На утро 2 октября озимые зерновые в регионе посеяны на площади 158,4 тыс. га, это более 85% от плана. В хозяйствах активно ведется заготовка кукурузы на зерно. Уже убрано 28,7 тыс. га, что составляет 59% от площадей, подлежащих уборке. Валовый сбор составил 288,7 тыс. т при средней урожайности 100 ц/га.



Впереди идут Гродненский район, где убрано 89% площадей, Свислочский (70%) и Берестовицкий (67%) районы. Самая высокая урожайность в Гродненском районе — 125 ц/га.