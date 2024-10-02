На утро 2 октября озимые зерновые в регионе посеяны на площади 158,4 тыс. га, это более 85% от плана. В хозяйствах активно ведется заготовка кукурузы на зерно. Уже убрано 28,7 тыс. га, что составляет 59% от площадей, подлежащих уборке. Валовый сбор составил 288,7 тыс. т при средней урожайности 100 ц/га.
Впереди идут Гродненский район, где убрано 89% площадей, Свислочский (70%) и Берестовицкий (67%) районы. Самая высокая урожайность в Гродненском районе — 125 ц/га.
Два миллиона тонн зерна с учетом кукурузы и рапса намолотили в Гродненской области
2 октября, Гродно /Корр. БЕЛТА/. В Гродненской области намолотили два миллиона тонн зерна с учетом рапса и кукурузы. Об этом сообщили БЕЛТА в пресс-службе Гродненского облисполкома.
На утро 2 октября озимые зерновые в регионе посеяны на площади 158,4 тыс. га, это более 85% от плана. В хозяйствах активно ведется заготовка кукурузы на зерно. Уже убрано 28,7 тыс. га, что составляет 59% от площадей, подлежащих уборке. Валовый сбор составил 288,7 тыс. т при средней урожайности 100 ц/га.