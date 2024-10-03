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Между Крымом и Ростовской областью планируют расширить дорогу

Скоро дорога от Симферополя до Ростовской области будет шире и комфортнее.

Об этом «Крым 24» сообщил заместитель председателя Комитета Совета Федерации по экономической политике Дмитрий Ворона.

Он рассказал, что планируется увеличить количество полос с двух до четырех. Также рассматривается возможность дополнительного улучшения инфраструктуры на этом участке.

Ранее сообщалось о планах по развитию транспортного потенциала Азовского моря. Планируется организовать пассажирские перевозки и прямое сообщение между Бердянском и Крымом, а также с Ростовской областью и Краснодарским краем.

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