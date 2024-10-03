Между Крымом и Ростовской областью планируют расширить дорогу

Об этом «Крым 24» сообщил заместитель председателя Комитета Совета Федерации по экономической политике Дмитрий Ворона.
Он рассказал, что планируется увеличить количество полос с двух до четырех. Также рассматривается возможность дополнительного улучшения инфраструктуры на этом участке.
Ранее сообщалось о планах по развитию транспортного потенциала Азовского моря. Планируется организовать пассажирские перевозки и прямое сообщение между Бердянском и Крымом, а также с Ростовской областью и Краснодарским краем.