О спорт, ты — пир

Депутат Пермской думы, член городского совета по предпринимательству и улучшению инвестиционного климата Арсен Болквадзе сообщил, что проект реконструкции «Спорт­холла» был предварительно одобрен советом. Теперь эту инициативу вынесут на обсуждение краевого совета по предпринимательству и улучшению инвестклимата. «В Перми наблюдается рост спроса на спортивные услуги. Причем городу требуются как большие залы для занятий баскетболом, мини-футболом и прочим, так и малые — для настольного тенниса и единоборств», — отметил Арсен Болквадзе. «Спорт­холл» уже давно работает, имея опыт и клиентскую базу. Кроме того, в пешей доступности от него появляется много новых домов, в которых в основном проживают молодые семьи. Взрослые и дети, которые ведут активный образ жизни, — целевая аудитория спорткомплекса, указал депутат. Собеседник считает, что после реконструкции обновленный «Спортхолл» будет востребован.