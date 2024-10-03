О спорт, ты — пир

Он предполагает расширение площадей объекта и обустройство прилегающей территории.
По данным «Ъ-Прикамье», на прилегающем к «Спортхоллу» участке со стороны Паркового проспекта (2,6 тыс. кв. м) «Грейт» планирует построить двухэтажное здание площадью 2,2 тыс. кв. м. В нем на первом этаже разместятся ресторан, кафе, спортивные магазины и офисы. Второй этаж займет многофункциональный спортзал для игровых видов спорта (баскетбол, настольный теннис, бадминтон, футзал, гандбол) с раздевалками и техническими помещениями. С другой стороны «Спортхолла», на территории вдоль ул. Подлесной (2,9 тыс. кв. м), построят открытую спортплощадку с тренажерами и зонами отдыха, а также административное здание с пунктом проката, раздевалками и душевыми.
Общий бюджет проекта составит 168 млн руб., из них 85% будут собственными средствами «Грейта», а 15% — кредитными. Завершить реконструкцию и расширение спорткомплекса планируется к концу 2027 года. «Грейт» рассчитывает получить для проекта статус «приоритетный инвестпроект». Участок под зданием «Спортхолла» и с парковкой возле него находится в собственности организации, а два участка под новое здание и открытую спортплощадку с зоной отдыха (госсобственность в отношении них не разграничена) инвестор просит предоставить в аренду. Размер поступлений в региональный и муниципальный бюджеты в случае успешной реконструкции спорткомплекса в 2024—2036 годах составит 48 млн руб. Кроме того, компания намеревается внести 1 млн руб. благотворительного пожертвования в фонд содействия развитию города «Пермь-300».
По данным сайта «Спортивный обозреватель», двухэтажный комплекс «Спортхолл» на проспекте Парковом, 58а, построен в 2004 году. Его площадь составляет 8,6 тыс. кв. м, а участка под зданием — 1,5 га. Как указано на сайте комплекса, в «Спортхолле» можно заниматься большим теннисом, фитнесом, аквааэробикой. Имеется также спа-центр, бойцовский клуб, тренажерный зал с оборудованием Technogym и прочее. Ранее собственником комплекса считалось ООО «Спортхолл», близкое к депутату гордумы Владимиру Плотникову. Теперь объект развивает ООО «Компания “Грейт”, правопредшественником которой указано ликвидированное ООО “Спортхолл”.
В 2014—2015 годах по предложению владельца центра власти Перми собирались выкупить «Спортхолл» в муниципальную собственность за 225 млн руб. Свое предложение депутат мотивировал тем, что покупка минимизирует финансовые и временные риски, связанные с проведением полномасштабных работ по строительству ФОКа на ул. Шпальной. Несмотря на обсуждения по проекту, сделка не состоялась.
Депутат Пермской думы, член городского совета по предпринимательству и улучшению инвестиционного климата Арсен Болквадзе сообщил, что проект реконструкции «Спортхолла» был предварительно одобрен советом. Теперь эту инициативу вынесут на обсуждение краевого совета по предпринимательству и улучшению инвестклимата. «В Перми наблюдается рост спроса на спортивные услуги. Причем городу требуются как большие залы для занятий баскетболом, мини-футболом и прочим, так и малые — для настольного тенниса и единоборств», — отметил Арсен Болквадзе. «Спортхолл» уже давно работает, имея опыт и клиентскую базу. Кроме того, в пешей доступности от него появляется много новых домов, в которых в основном проживают молодые семьи. Взрослые и дети, которые ведут активный образ жизни, — целевая аудитория спорткомплекса, указал депутат. Собеседник считает, что после реконструкции обновленный «Спортхолл» будет востребован.