Ничего столичного

Еще одним стимулом для участия в конкурсных процедурах стала возможность участия в госпрограмме ГТЛК. Она предполагает сниженную процентную ставку для приобретения автотранспорта в лизинг. Господин Мирзамухаметов отметил, что московские компании изначально заинтересованы в более высокой рентабельности. К тому же они не инвестировали в создание материально-технической базы, поэтому сейчас отказались участвовать в конкурсах на таких условиях. Пермские перевозчики сегодня, в отличие от ситуации пятилетней давности, уже имеют опыт участия в торгах, а также имеют возможность получения банковских гарантий. По мнению перевозчика, именно эти проблемы стали причиной перераспределения рынка в пользу федеральных холдингов пять лет назад. «Жаль, что многим пермским перевозчикам тогда пришлось уйти с рынка. Ситуация сложная, но не критичная. Смогут ли пермские компании обеспечить объем, который освободится после ухода федеральных игроков, покажет время», — резюмировал он.