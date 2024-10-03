Ничего столичного

В первые лоты попали маршруты, которые обслуживаются в основном столичными перевозчиками, пришедшими на рынок Перми в 2020 году. Однако федеральные холдинги в новых конкурсных процедурах участия не приняли. Победителями и единственными участниками торгов стали пермские перевозчики. Так, маршруты № 77 «Микрорайон Левшино — улица Мильчакова», № 78 «Микрорайон Кислотные дачи — улица Мильчакова» будет обслуживать ООО «Дизель» (контролируется депутатом гордумы Перми Эдуардом Мирзамухаметовым). Компания стала единственным участником конкурса. Стоимость контракта составит 2,5 млрд руб.
Обслуживанием маршрутов № 4 и 59 займется пермское ООО «Сити-Бас» (принадлежит бизнесмену Владиславу Якушеву), которое также стало единственным участником торгов. Как пояснили в мэрии, приступить к работе по новым контрактам на маршруте № 4 перевозчик должен с 15 июля 2025 года, на маршруте № 59 — с 1 октября 2025 года. Старт обслуживания маршрутов № 77 и 78 в рамках новых контрактов запланирован на 1 июня 2025 года. На всех маршрутах предполагается работа автобусов большой вместимости не старше 2024 года выпуска. До указанного периода у перевозчиков будет время для подготовки техники к новым требованиям контрактов.
Еще по двум лотам конкурсы были признаны несостоявшимися. Не поступило ни одной заявки на маршруты № 1 «Микрорайон Садовый — станция Пермь II», № 67 «Микрорайон Парковый — микрорайон Садовый», № 14 «Микрорайон Заостровка — микрорайон Юбилейный». Начальная стоимость контракта по трем маршрутам составляла 3,5 млрд руб. Конкурс по лоту, в который вошли маршруты № 32 «Микрорайон Васильевка — Центральный рынок», № 53 «Центральный рынок — 10-й микрорайон», также признан несостоявшимся из-за несоответствия единственной поданной заявки требованиям. Стоимость этого лота составляла 2,9 млрд руб.
Стоит отметить, что большинство из этих маршрутов сейчас обслуживают федеральные перевозчики, занимающие большую часть рынка автобусных перевозок в Перми. Так, маршруты № 77 и 59 сейчас обслуживает «Автомиг», а на маршрутах № 1, 4, 14, 32 и 67 перевозку осуществляет «РТ-Лайн». Не участвовало в конкурсе и муниципальное предприятие «Пермгорэлектротранс». Однако в мэрии уточнили, что перевозчик еще примет участие в конкурсных процедурах.
До 3 октября продолжается прием заявок еще на три лота, в которые входят девять автобусных маршрутов. Предполагается, что эти маршруты также могут достаться пермским компаниям. Например, лот, в который входят маршруты № 40 и 47, сейчас обслуживает компания «Ситибас», а маршруты № 51 и 74 — АО «Интракс ПК» (бывшее краевое госпредприятие «Автовокзал»). Самый большой лот (маршруты № 27, 45, 50, 71, 82) может достаться МУП «Пермгорэлектротранс», так как сейчас перевозчик обслуживает часть из этих направлений.
Напомним, в 2025 году истекают пятилетние контракты по 27 пермским маршрутам, на которые приходится 62% транспортной работы. Брутто-контракты были заключены по результатам конкурсных процедур в 2020 году. До реформы на маршрутах Перми работали 43 перевозчика. Основную часть пятилетних контрактов (занимает сейчас 26% рынка) выиграли подольское ООО «Автомиг» (входит в столичную ГК «Ранд-транс»), пермское ООО «Дизель», МУП «Пермгорэлектротранс» и московское ООО «РТ-Лайн».
Руководитель пермского филиала «Автомига» Игорь Сасунов отметил, что компания не планирует участвовать в конкурсах на таких условиях, поэтому не подавала заявки. Причиной такого решения стали слишком низкие расценки на работу и завышенные требования к подвижному составу. Сейчас стоимость 1 км пути по контракту с городом стоит 131 ₽, в новых контрактах цена повышена до 150 ₽ за 1 км.
Игорь Сасунов усомнился в возможности выполнить поставленные администрацией Перми требования. «Мы будем пристально следить за исполнением заключенных договоров», — подчеркнул перевозчик. В то же время господин Сасунов напомнил, что пока компания продолжит работу по действующим контрактам. Часть контрактов с «Автомигом» истекает только в декабре следующего года. В «РТ-Лайн» комментировать итоги торгов отказались.
Депутат Пермской гордумы, владелец пермской транспортной компании «Дизель» Эдуард Мирзамухаметов рассказал, что его компания до 2020 года обслуживала как раз те маршруты, на которые заявилась. «Все эти маршруты расположены там же, где и наше предприятие, в Орджоникидзевском районе. Они нам знакомы, и там для нас минимальные холостые пробеги. Поэтому мы в более выигрышном положении с точки зрения экономики», — пояснил он.
Еще одним стимулом для участия в конкурсных процедурах стала возможность участия в госпрограмме ГТЛК. Она предполагает сниженную процентную ставку для приобретения автотранспорта в лизинг. Господин Мирзамухаметов отметил, что московские компании изначально заинтересованы в более высокой рентабельности. К тому же они не инвестировали в создание материально-технической базы, поэтому сейчас отказались участвовать в конкурсах на таких условиях. Пермские перевозчики сегодня, в отличие от ситуации пятилетней давности, уже имеют опыт участия в торгах, а также имеют возможность получения банковских гарантий. По мнению перевозчика, именно эти проблемы стали причиной перераспределения рынка в пользу федеральных холдингов пять лет назад. «Жаль, что многим пермским перевозчикам тогда пришлось уйти с рынка. Ситуация сложная, но не критичная. Смогут ли пермские компании обеспечить объем, который освободится после ухода федеральных игроков, покажет время», — резюмировал он.
В департаменте транспорта не видят проблемы в отсутствии заявок на маршруте, объясняя, что это нормальный рабочий процесс. «Именно по этой причине отбор перевозчиков организован заранее, чтобы была возможность проведения повторных торгов», — сообщили в департаменте. В ведомстве пояснили, что процедура отбора перевозчика будет организована повторно. Всего запланированы торги по 19 лотам.