Бывшим топ-менеджерам «Телты» обвинение запросило реальные сроки наказания

Ранее, напомним, господа Высоков и Гришина дали показания о даче взяток на сумму 36 млн руб. заместителю начальника Генерального штаба ВС РФ генерал-лейтенанту Вадиму Шамарину, а также сотруднику военной приемки Андрею Лукину — на сумму 6,8 млн руб. Дело первого еще расследуется, а второй уже предстал перед судом в Перми. Уголовное же преследование в отношении взяткодателей прекратили как в отношении лиц, добровольно сообщивших о преступлениях.