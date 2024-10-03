Бывшим топ-менеджерам «Телты» обвинение запросило реальные сроки наказания

Бывших топ-менеджеров судят за дачу взяток начальнику одного из отделов Главного управления связи Минобороны Сергею Слюсарю в виде телевизора, самоката и квадрокоптера общей стоимостью 170 тыс. руб. Господина же Слюсаря прокуратура просит отправить в колонию на семь с половиной лет. Защита считает запрошенное наказание чрезмерно суровым и несоразмерным содеянному.
Ожидается, что 4 октября подсудимые скажут последнее слово, после чего Солнечногорский гарнизонный военный суд удалится на вынесение приговора.
Ранее, напомним, господа Высоков и Гришина дали показания о даче взяток на сумму 36 млн руб. заместителю начальника Генерального штаба ВС РФ генерал-лейтенанту Вадиму Шамарину, а также сотруднику военной приемки Андрею Лукину — на сумму 6,8 млн руб. Дело первого еще расследуется, а второй уже предстал перед судом в Перми. Уголовное же преследование в отношении взяткодателей прекратили как в отношении лиц, добровольно сообщивших о преступлениях.