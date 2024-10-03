Нацбанк Беларуси ощутимо повысил и курс доллара, и курс евро на 3 октября

В Национальном банке обновили курс евро, курс доллара и курс российского рубля на 3 октября 2024 года, четверг. Измененный курс евро и курс доллара стали заметно выше, а курс российского рубля понизился.
Официальные курсы белорусского рубля по отношению к иностранным валютам Нацбанк устанавливает ежедневно. В том числе курсы доллара, евро и российского рубля, операции с которыми чаще всего совершают белорусы в банках.
Так, на четверг, 3 октября, Нацбанком определены следующие курсы основных валют: 1 доллар США равен 3,2522 белорусского рубля, 1 евро — 3,6008 белорусского рубля, 100 российских рублей — 3,4745 белорусского рубля.
Сообразно валютным курсам, которые действовали в среду, 2 октября, курс доллара и курс евро заметно подросли, а вот курс российского рубля несколько снизился. При этом курс европейской валюты и курс доллара потяжелели в валютной корзине примерно одинаково.
В целом, валютные значения на 3 октября, четверг, изменены на следующие суммы: курс 1 доллара США прибавил 0,0341 белрубля, 1 евро потяжелел на 0,0301 белрубля, а 100 российских рублей снижены на 0,0034 белрубля.