Осадки ожидаются на большей части Казахстана в четверг

«На большей части РК с прохождением атмосферных фронтальных разделов ожидается дождь, на юго-западе республики прогнозируется сильный дождь, в горных районах юго-востока — ночью временами сильные осадки (дождь, снег). На западе, юге, юго-востоке страны ожидается гроза, в горных районах юго-востока ожидаются осадки в виде дождя и снега. Лишь на севере, северо-западе республики под влиянием поля повышенного давления ожидается сухая и теплая погода. По РК ожидается усиление ветра, в ночные и утренние часы на севере, северо-западе, в горных районах юго-востока страны — туман», — говорится в сообщении.
В Астане переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный 7−12 м/с. Температура воздуха ночью −1−3, днем +12+14.
В Алматы переменная облачность, ночью и утром дождь. Ветер юго-западный 3−8 м/с. Температура воздуха ночью +10+12, днем +19+21.
В Шымкенте переменная облачность, без осадков. Ветер юго-восточный 8−13 м/с. Температура воздуха ночью +10+12, днем +25+27.
В Карагандинской области, в области Абай, на севере, северо-востоке Актюбинской, на востоке области Улытау, на севере Западно-Казахстанской, на северо-западе Кызылординской, на юго-востоке Жамбылской, на юге Костанайской, на востоке Мангистауской, на западе, юге, в центре Восточно-Казахстанской областях сохранится высокая пожарная опасность.
В Мангистауской, Атырауской, Актюбинской, Туркестанской, Кызылординской, Жамбылской, Западно-Казахстанской областях, на юго-западе Костанайской, в области Улытау, на западе, востоке Карагандинской, на юге области Абай, на западе, севере, в центре области Жетысу, на севере, западе Алматинской областях сохранится чрезвычайная пожарная опасность.
В Акмолинской области днем +9+14, ночью −1−6.
В области Улытау днем +15+20, ночью +4+9.
В Карагандинской области +11+16, ночью 0,+5.
В Западно-Казахстанской области днем +18+23, ночью +3+8.
В Атырауской области днем +20+25, ночью +8+13.
В Мангистауской области днем +20+25, ночью +10+15.
В Актюбинской области днем +15+20, ночью +3+8.
В Костанайской области днем +13+18, ночью −1−6.
В Северо-Казахстанской области днем +9+14, ночью −1−6.
В Павлодарской области днем +8+13, ночью −2−7.
В области Абай днем +10+15, ночью +1+6.
В Восточно-Казахстанской области днем +12+17, ночью +2+7.
В Кызылординской области днем +24+29, ночью +7+12.
В Туркестанской области днем +25+27, ночью +10+12.
В Жамбылской области днем +22+27, ночью +10+15.
В Алматинской области днем +17+22, ночью +8+13.
В области Жетысу днем +17+22, ночью +1+6.
«В ближайшие сутки на горных реках юга, юго-востока и востока республики в связи прогнозами осадков будут наблюдаться колебания водности», — предупредили синоптики.