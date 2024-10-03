Осадки ожидаются на большей части Казахстана в четверг

«На большей части РК с прохождением атмосферных фронтальных разделов ожидается дождь, на юго-западе республики прогнозируется сильный дождь, в горных районах юго-востока — ночью временами сильные осадки (дождь, снег). На западе, юге, юго-востоке страны ожидается гроза, в горных районах юго-востока ожидаются осадки в виде дождя и снега. Лишь на севере, северо-западе республики под влиянием поля повышенного давления ожидается сухая и теплая погода. По РК ожидается усиление ветра, в ночные и утренние часы на севере, северо-западе, в горных районах юго-востока страны — туман», — говорится в сообщении.