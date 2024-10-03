Трентон
+14°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
СВО
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Осадки ожидаются на большей части Казахстана в четверг

Астана. 2 октября. КазТАГ — Осадки ожидаются на большей части Казахстана в четверг, сообщает РГП «Казгидромет».

Сейчас в Трентоне: +14° 1 м/с 88% 757 мм рт. ст. +17°

«На большей части РК с прохождением атмосферных фронтальных разделов ожидается дождь, на юго-западе республики прогнозируется сильный дождь, в горных районах юго-востока — ночью временами сильные осадки (дождь, снег). На западе, юге, юго-востоке страны ожидается гроза, в горных районах юго-востока ожидаются осадки в виде дождя и снега. Лишь на севере, северо-западе республики под влиянием поля повышенного давления ожидается сухая и теплая погода. По РК ожидается усиление ветра, в ночные и утренние часы на севере, северо-западе, в горных районах юго-востока страны — туман», — говорится в сообщении.

В Астане переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный 7−12 м/с. Температура воздуха ночью −1−3, днем +12+14.

В Алматы переменная облачность, ночью и утром дождь. Ветер юго-западный 3−8 м/с. Температура воздуха ночью +10+12, днем +19+21.

В Шымкенте переменная облачность, без осадков. Ветер юго-восточный 8−13 м/с. Температура воздуха ночью +10+12, днем +25+27.

В Карагандинской области, в области Абай, на севере, северо-востоке Актюбинской, на востоке области Улытау, на севере Западно-Казахстанской, на северо-западе Кызылординской, на юго-востоке Жамбылской, на юге Костанайской, на востоке Мангистауской, на западе, юге, в центре Восточно-Казахстанской областях сохранится высокая пожарная опасность.

В Мангистауской, Атырауской, Актюбинской, Туркестанской, Кызылординской, Жамбылской, Западно-Казахстанской областях, на юго-западе Костанайской, в области Улытау, на западе, востоке Карагандинской, на юге области Абай, на западе, севере, в центре области Жетысу, на севере, западе Алматинской областях сохранится чрезвычайная пожарная опасность.

В Акмолинской области днем +9+14, ночью −1−6.

В области Улытау днем +15+20, ночью +4+9.

В Карагандинской области +11+16, ночью 0,+5.

В Западно-Казахстанской области днем +18+23, ночью +3+8.

В Атырауской области днем +20+25, ночью +8+13.

В Мангистауской области днем +20+25, ночью +10+15.

В Актюбинской области днем +15+20, ночью +3+8.

В Костанайской области днем +13+18, ночью −1−6.

В Северо-Казахстанской области днем +9+14, ночью −1−6.

В Павлодарской области днем +8+13, ночью −2−7.

В области Абай днем +10+15, ночью +1+6.

В Восточно-Казахстанской области днем +12+17, ночью +2+7.

В Кызылординской области днем +24+29, ночью +7+12.

В Туркестанской области днем +25+27, ночью +10+12.

В Жамбылской области днем +22+27, ночью +10+15.

В Алматинской области днем +17+22, ночью +8+13.

В области Жетысу днем +17+22, ночью +1+6.

«В ближайшие сутки на горных реках юга, юго-востока и востока республики в связи прогнозами осадков будут наблюдаться колебания водности», — предупредили синоптики.