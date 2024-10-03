У «Омскшины» вновь меняется владелец

Напомним, последняя причислена к числу основных игроков на отечественном рынке производства шин, в ее составе находится, в том числе, предприятие «Омскшина».
Примечательно, что «Кордиант» меняет собственника второй раз с наступления 2020-х. Так, в мае 2023 года сообщалось, что полноправным владельцем активов мажоритария шинной индустрии стал многопрофильный холдинг S8 Capital.
Напомним, базирующийся в Череповце «Севергрупп» фактически называют активом предпринимателя Алексея Мордашова, которого на протяжении ряда лет причисляют к богатейшим людям страны.