В Узбекистане заработают PayPal, Google Pay и другие международные сервисы онлайн платежей

Переговоры по вопросу интеграции с платежными системами и банковскими услугами в Узбекистане должны состояться до конца этого года. Их проведут Центральный банк, министерство цифровых технологий и Комитет по туризму при Минэкологии. Они же, при необходимости, внесут предложения по пересмотру требований национального законодательства.