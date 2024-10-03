В Узбекистане заработают PayPal, Google Pay и другие международные сервисы онлайн платежей

Переговоры по вопросу интеграции с платежными системами и банковскими услугами в Узбекистане должны состояться до конца этого года. Их проведут Центральный банк, министерство цифровых технологий и Комитет по туризму при Минэкологии. Они же, при необходимости, внесут предложения по пересмотру требований национального законодательства.
Это одна из мер по повышению туристического потенциала страны.
Кроме того, министерству транспорта и Комитету по туризму поручено создать условия для работы отечественных и зарубежных компаний по прокату авто (таких как Hertz, Avis, Sixt) в аэропортах и на железнодорожных вокзалах республики.