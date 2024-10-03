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В Узбекистане заработают PayPal, Google Pay и другие международные сервисы онлайн платежей

Кабмин поручил Минцифре, Комитету по туризму и ЦБ инициировать подключение этих систем к банкам республики до конца 2024 года. Это одна из мер, направленных на повышение туристического потенциала страны.

Источник: Reuters

ТАШКЕНТ, 3 окт — Sputnik. В Узбекистане планируют запустить работу электронных платежных систем PayPal, Alipay, UniPay, Apple Pay, а также Google Pay. Это определено в постановлении правительства республики.

Переговоры по вопросу интеграции с платежными системами и банковскими услугами в Узбекистане должны состояться до конца этого года. Их проведут Центральный банк, министерство цифровых технологий и Комитет по туризму при Минэкологии. Они же, при необходимости, внесут предложения по пересмотру требований национального законодательства.

Это одна из мер по повышению туристического потенциала страны.

Кроме того, министерству транспорта и Комитету по туризму поручено создать условия для работы отечественных и зарубежных компаний по прокату авто (таких как Hertz, Avis, Sixt) в аэропортах и на железнодорожных вокзалах республики.