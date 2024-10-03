Авиазавод из Таганрога помирился с ЮФУ в суде

Предметом спора стало нарушение вузом сроков исполнения договора, сказано в материалах дела.
В 2022 году предприятие заключило соглашение с университетом на разработку системы бортового контроля и управления специальной системы электроснабжения самолетов. Однако авиазавод счел, что партнер не выполнил условия договора. После чего обратился в суд.
Позже стороны согласились, что прямой вины ЮФУ нет, поэтому работы по контракту сочли выполненными. Также завод и вуз указали, что успешно сотрудничают на протяжении 25 лет. Поэтому было решено отказаться от судебных разбирательств.
Арбитраж Ростовской области утвердил текст мирового соглашения и прекратил производство по делу.