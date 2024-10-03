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Авиазавод из Таганрога помирился с ЮФУ в суде

Ростовская область, 3 октября 2024. DON24.RU. Таганрогский авиазавод заключил мировое соглашение с Южным федеральным университетом и отозвал исковые претензии к вузу. Об этом сообщается в материалах судебной картотеки. Ранее ТАНТК им. Г. М. Бериева подал иск в областной арбитраж, требуя взыскать с ЮФУ неустойку в размере 841 тыс. рублей.

Предметом спора стало нарушение вузом сроков исполнения договора, сказано в материалах дела.

В 2022 году предприятие заключило соглашение с университетом на разработку системы бортового контроля и управления специальной системы электроснабжения самолетов. Однако авиазавод счел, что партнер не выполнил условия договора. После чего обратился в суд.

Позже стороны согласились, что прямой вины ЮФУ нет, поэтому работы по контракту сочли выполненными. Также завод и вуз указали, что успешно сотрудничают на протяжении 25 лет. Поэтому было решено отказаться от судебных разбирательств.

Арбитраж Ростовской области утвердил текст мирового соглашения и прекратил производство по делу.