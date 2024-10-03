Авиазавод из Таганрога помирился с ЮФУ в суде

Ростовская область, 3 октября 2024. DON24.RU. Таганрогский авиазавод заключил мировое соглашение с Южным федеральным университетом и отозвал исковые претензии к вузу. Об этом сообщается в материалах судебной картотеки. Ранее ТАНТК им. Г. М. Бериева подал иск в областной арбитраж, требуя взыскать с ЮФУ неустойку в размере 841 тыс. рублей.