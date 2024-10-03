В Перми федеральные перевозчики отказались от торгов за автобусные маршруты

Перевозчики федерального уровня отказались от участия в торгах на обслуживание автобусных маршрутов Перми, сообщает «Ъ-Прикамье».
Об отказе участвовать в торгах со стороны федеральных компаний стало известно в начале октября. Ранее сайт perm.aif.ru рассказывал, что администрация Перми организовала конкурс на поиск подрядчика по 14 автобусным маршрутам. Действующие контракты с подрядчиками были заключены четыре года назад и завершатся в 2025 году. В список маршрутов попали автобусы № 1, 4, 14, 27, 32, 40, 45, 47, 50, 53, 59, 67, 71 и 77.
Как рассказывает издание, перевозчики «Автомиг» и «РТ-Лайн» отказались принять участие в новых торгах. По результатам в части новых торгов победу одержали пермские перевозчики, а часть конкурсов не состоялись.
В частности, маршруты № 77 и 78 взяла на себя пермская компания ООО «Дизель». Стоимость контракта по направлениям составляет 2,5 миллиарда рублей. Автобусные маршруты № 4 и 59, которые сейчас обслуживают федеральные компании, перейдут к пермскому ООО «Сити-Бас». Приступить к своим обязанностям перевозчики смогут в 2025 году.
Как рассказал изданию руководитель пермского филиала компании «Автомиг» Игорь Сасунов, федеральный перевозчик не планирует участвовать на таких условиях. Причиной являются низкие расценки на работу и завышенные требования к автобусам. По его мнению, выполнение новых требований для подвижного состава сомнительно.
Ранее сайт perm.aif.ru рассказывал, что по новым требованиям автобусы на пермских маршрутах должны быть не старше 2024 года и длиной больше 11,5 метров. Кроме того, были обновлены требования к внутреннему оснащению транспорта.