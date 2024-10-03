В Перми федеральные перевозчики отказались от торгов за автобусные маршруты

Об отказе участвовать в торгах со стороны федеральных компаний стало известно в начале октября. Ранее сайт perm.aif.ru рассказывал, что администрация Перми организовала конкурс на поиск подрядчика по 14 автобусным маршрутам. Действующие контракты с подрядчиками были заключены четыре года назад и завершатся в 2025 году. В список маршрутов попали автобусы № 1, 4, 14, 27, 32, 40, 45, 47, 50, 53, 59, 67, 71 и 77.