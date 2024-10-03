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В Листвянке отремонтировали 10,2 километра дорог

Иркутская область, НИА-Байкал — В самых востребованных у туристов местах поселка Листвянка Иркутской области отремонтировали 10,2 километра автомобильных дорог.

Источник: Пресс-служба правительства Иркутской области

На это из областного бюджета направили 163,2 млн рублей. Из них по национальному проекту «Безопасные качественные дороги» на ремонт участка дороги Иркутск — Листвянка выделили 125,2 млн рублей, по региональной программе «Транспортный каркас Иркутской области» на ремонт улиц Гудина и Академической — 30 млн рублей.

«Поселок Листвянка — это самое близкое к Иркутску место на Байкале. Каждые выходные туда приезжают сотни отдыхающих. Поддержка из областного бюджета позволила отремонтировать участки дорог, ведущие в самые популярные места поселка. Это улица Горького, которая идет вдоль Байкала через весь поселок, улицы, ведущие к Большой байкальской тропе и к горе Черского, с которой открывается удивительный вид на исток Ангары», — сказал министр транспорта и дорожного хозяйства Иркутской области Максим Лобанов.

Самым крупным объектом стал ремонт участка улицы Горького, по которой проходит весь автомобильный транспорт, идущий в поселок. Она является частью автодороги Иркутск — Листвянка. На ней приводят в нормативное состояние участок с 62,5 по 70 километр протяженностью 7,5 километра. Специалисты расширили проезжую часть, это позволило сделать места для остановки и парковки транспорта, заменили бордюрный камень, восстановили изношенное асфальтобетонное покрытие, завершают асфальтирование тротуара, который идет вдоль Байкала и используется туристами как прогулочная площадка.

На улице Гудина, которая ведет от улицы Горького к началу популярного пешеходного маршрута — Большой байкальской тропе, на участке протяженностью 1,9 километра восстановили асфальтобетонное покрытие, выполнили работы по устройству освещения и восстановлению тротуаров.

Такие же работы провели на улице Академической на участке длиной 800 метров от въезда в Листвянку к канатной дороге на горнолыжной базе «Истлэнд». Ее верхняя точка — Камень Черского — популярная обзорная площадка, отмечает пресс-служба областного Правительства.