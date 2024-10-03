В Листвянке отремонтировали 10,2 километра дорог

На это из областного бюджета направили 163,2 млн рублей. Из них по национальному проекту «Безопасные качественные дороги» на ремонт участка дороги Иркутск — Листвянка выделили 125,2 млн рублей, по региональной программе «Транспортный каркас Иркутской области» на ремонт улиц Гудина и Академической — 30 млн рублей.
«Поселок Листвянка — это самое близкое к Иркутску место на Байкале. Каждые выходные туда приезжают сотни отдыхающих. Поддержка из областного бюджета позволила отремонтировать участки дорог, ведущие в самые популярные места поселка. Это улица Горького, которая идет вдоль Байкала через весь поселок, улицы, ведущие к Большой байкальской тропе и к горе Черского, с которой открывается удивительный вид на исток Ангары», — сказал министр транспорта и дорожного хозяйства Иркутской области Максим Лобанов.
На улице Гудина, которая ведет от улицы Горького к началу популярного пешеходного маршрута — Большой байкальской тропе, на участке протяженностью 1,9 километра восстановили асфальтобетонное покрытие, выполнили работы по устройству освещения и восстановлению тротуаров.
Такие же работы провели на улице Академической на участке длиной 800 метров от въезда в Листвянку к канатной дороге на горнолыжной базе «Истлэнд». Ее верхняя точка — Камень Черского — популярная обзорная площадка, отмечает пресс-служба областного Правительства.