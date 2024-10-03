В Листвянке отремонтировали 10,2 километра дорог

«Поселок Листвянка — это самое близкое к Иркутску место на Байкале. Каждые выходные туда приезжают сотни отдыхающих. Поддержка из областного бюджета позволила отремонтировать участки дорог, ведущие в самые популярные места поселка. Это улица Горького, которая идет вдоль Байкала через весь поселок, улицы, ведущие к Большой байкальской тропе и к горе Черского, с которой открывается удивительный вид на исток Ангары», — сказал министр транспорта и дорожного хозяйства Иркутской области Максим Лобанов.