В мэрии Новосибирска закончились деньги на оптимизацию транспорта

«В связи с недостаточным бюджетным финансированием на оплату муниципальных контрактов, реализация мероприятий приостановлена», — говорится в сообщении.
Проект предусматривал полную замену частных маршрутов на современные автобусы, которые будут ездить по муниципальным контрактам. Предполагалось, что оптимизации подлежат 57 маршрутов до 2028 года.
При этом убирались наиболее востребованы и популярные маршрутки, в результате чего среди новосибирцев росла волна негодования, так как вместо маршруток новые автобусы не появлялись и не могли полностью заменить исчезающий транспорт.
Напомним, сейчас для улучшение транспортной доступности в дальние районы Новосибирска запустили электробусы, по виду это троллейбусы, которые ездят «без рогов».