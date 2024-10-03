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В мэрии Новосибирска закончились деньги на оптимизацию транспорта

НОВОСИБИРСК, 3 октября, ФедералПресс. В мэрии Новосибирска приостановили программу по замене маршруток на автобусы. Это связано с нехваткой средств в бюджете, сообщили в пресс-службе администрации города.

Источник: Freepik

«В связи с недостаточным бюджетным финансированием на оплату муниципальных контрактов, реализация мероприятий приостановлена», — говорится в сообщении.

Проект предусматривал полную замену частных маршрутов на современные автобусы, которые будут ездить по муниципальным контрактам. Предполагалось, что оптимизации подлежат 57 маршрутов до 2028 года.

При этом убирались наиболее востребованы и популярные маршрутки, в результате чего среди новосибирцев росла волна негодования, так как вместо маршруток новые автобусы не появлялись и не могли полностью заменить исчезающий транспорт.

Напомним, сейчас для улучшение транспортной доступности в дальние районы Новосибирска запустили электробусы, по виду это троллейбусы, которые ездят «без рогов».