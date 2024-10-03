В Ростове-на-Дону завершили ремонт дороги в переулке Тверском

В Ростове-на-Дону строители завершили ремонт дороги в переулке Тверском. Об этом сообщили на сайте городской администрации.
Работы проводились в два этапа. Первый — это ремонт участка от улицы Белорусской до улицы Украинской. Его протяженность составила 335 п.м. Отметим, что работы были завершены еще в прошлом году.
В этом году подрядчики приступили ко второму этапу — это ремонт от улицы Вятской до улицы Украинской и от улицы Белорусской до переулка Тверского, 2. Протяженность этих участков составила 535 п.м.
— Выполнены работы по устройству щебеночного основания на проезжей части, установки бортового камня и поребрика, произведено устройство нижнего и верхнего слоев асфальтобетонного покрытия, обустроены тротуары, — рассказали в администрации.