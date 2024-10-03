Омск включили в топ-5 городов-миллионников с самыми низкими ценами на вторичном рынке

По данным ресурса, медианная стоимость квадратного метра на вторичном рынке Омска в сентябре превысила 104 тысячи рублей, увеличившись за месяц на 0,3%. При этом количество предложений на вторичном рынке выросло на 5,2%. Средняя полная стоимость выставленной на продажу готовой квартиры в Омске составляет, по версии сервиса, 5 млн рублей, а средняя площадь — 47,9 кв. метра.