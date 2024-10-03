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Омск включили в топ-5 городов-миллионников с самыми низкими ценами на вторичном рынке

Стоимость и объем жилья на вторичном рынке в Омске проанализировали специалисты сервиса «Яндекс. Недвижимость». Результаты представлены в четверг, 3 октября 2024 года.
Источник: SuperOmsk.ru

По данным ресурса, медианная стоимость квадратного метра на вторичном рынке Омска в сентябре превысила 104 тысячи рублей, увеличившись за месяц на 0,3%. При этом количество предложений на вторичном рынке выросло на 5,2%. Средняя полная стоимость выставленной на продажу готовой квартиры в Омске составляет, по версии сервиса, 5 млн рублей, а средняя площадь — 47,9 кв. метра.

Примечательно, что по средней стоимости квадратного метра во вторичном жилье Омск вошел в топ-5 городов с наиболее низкой ценой. Дешевле, чем в Омске, «вторичка» оказалась в Волгограде, Челябинске, Воронеже и Перми, где средняя стоимость «квадрата» держится ниже 100 тысяч рублей.

недвижимость