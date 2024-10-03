Важные правила: что нужно знать при вывозе иностранной валюты из Казахстана

Вместе с тем, как отметили в департаменте, в соответствии с решением коллегии Евразийской экономической комиссии от 23 июля 2019 года № 124 «О таможенном декларировании товаров для личного пользования», сведения о товарах для личного пользования физических лиц, не достигших 16-летнего возраста, указываются вместе со сведениями о товарах для личного пользования лица, сопровождающего указанных лиц, в одной пассажирской таможенной декларации.