Uzbekistan Airways начала выполнять рейсы с учетом ситуации на Ближнем Востоке

ТАШКЕНТ, 3 окт — Sputnik. Со 2 октября Uzbekistan Airways выполняет авиарейсы, минуя пространство Ирака и части Ирана, сообщает пресс-служба авиаперевозчика.
«В целях обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов, начиная со 2 октября 2024 года, Uzbekistan Airways сообщает о выполнении регулярных рейсов с учетом облета воздушного пространства Ирака и западной части воздушного пространства Ирана до особого указания».
Такое решение приняли в соответствии с указанием Агентства гражданской авиации.
В Uzbekistan Airways также сообщили, что продолжат осуществлять регулярные авиарейсы по маршруту Ташкент — Тель-Авив — Самарканд/Ташкент, используя альтернативные маршруты для обеспечения максимальной безопасности полетов.
Напомним, что 1 октября вылет самолета Boeing 767 авиакомпании Uzbekistan Airways рейса HY304 Тель-Авив — Самарканд — Ташкент вынужденно задержали в связи с обострением обстановки на Ближнем Востоке и закрытием части воздушного пространства.
В Самарканд воздушное судно прибыло 2 октября в 4.40 вместо 2.45, в Ташкент — в 6.16 вместо 4.50.