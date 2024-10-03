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Uzbekistan Airways начала выполнять рейсы с учетом ситуации на Ближнем Востоке

Самолеты узбекской авиакомпании временно не будут летать через Ирак и западную часть Ирана. Выполнение регулярных рейсов по маршруту Ташкент — Тель-Авив — Самарканд/Ташкент продолжится по альтернативным маршрутам для безопасности полетов.

Источник: Sputnik.uz

ТАШКЕНТ, 3 окт — Sputnik. Со 2 октября Uzbekistan Airways выполняет авиарейсы, минуя пространство Ирака и части Ирана, сообщает пресс-служба авиаперевозчика.

«В целях обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов, начиная со 2 октября 2024 года, Uzbekistan Airways сообщает о выполнении регулярных рейсов с учетом облета воздушного пространства Ирака и западной части воздушного пространства Ирана до особого указания».

говорится в сообщении.

Такое решение приняли в соответствии с указанием Агентства гражданской авиации.

В Uzbekistan Airways также сообщили, что продолжат осуществлять регулярные авиарейсы по маршруту Ташкент — Тель-Авив — Самарканд/Ташкент, используя альтернативные маршруты для обеспечения максимальной безопасности полетов.

Напомним, что 1 октября вылет самолета Boeing 767 авиакомпании Uzbekistan Airways рейса HY304 Тель-Авив — Самарканд — Ташкент вынужденно задержали в связи с обострением обстановки на Ближнем Востоке и закрытием части воздушного пространства.

В Самарканд воздушное судно прибыло 2 октября в 4.40 вместо 2.45, в Ташкент — в 6.16 вместо 4.50.