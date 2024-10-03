Uzbekistan Airways начала выполнять рейсы с учетом ситуации на Ближнем Востоке

Самолеты узбекской авиакомпании временно не будут летать через Ирак и западную часть Ирана. Выполнение регулярных рейсов по маршруту Ташкент — Тель-Авив — Самарканд/Ташкент продолжится по альтернативным маршрутам для безопасности полетов.