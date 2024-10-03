На газификацию Краснодарского края выделили 1,2 млрд рублей

Среди завершенных проектов — строительство подводящего газопровода к поселку Маяк в Отрадненском районе. Объект был реализован в рамках краевой госпрограммы «Развитие ТЭК».
Работы начались в 2022 году и проводились поэтапно. Перед вводом объекта в эксплуатацию были выполнены опрессовка и продувка труб для проверки герметичности и изоляции. Протяженность нового газопровода составила 26 км.
В 2023—2024 годах в Отрадненском районе также газифицировали станицы Удобную, Передовую, хутора Трактовый и Хлопонин. Также завершили строительство газопровода для подключения объектов в станице Подгорной.