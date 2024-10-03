Стоит ли ожидать дефицита муки и рост цен на главный продукт Казахстана

Прогнозы по словам, вице-министра сельского хозяйства РК Ермека Кенжеханулы на урожай-2024 — радужные. Потребность в муке следующем году, по его словам, будет выше производства.
«Ну, однозначно объем на сегодняшний день, который производится в Казахстане, достаточен для того, чтобы обеспечить Казахстан и мукомольные предприятия. Мы полностью сможем обеспечить переработку», — ответил Кенжеханулы.
На сегодняшний день около 89% посевов зерновых собрано. По итогам общий вал продукции составляет 21 млн тонн. Урожайность — 14,8 центнера с гектара. Уборочная страда продолжается в северных регионах Казахстана.