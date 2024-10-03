Трассу между Ростовом и Симферополем планируют расширить

«Уже скоро сможем проехать от Симферополя до Ростовской области по хорошей дороге. Планируется расширение дорожной артерии на территории исторических регионов, где было две полосы — станет четыре. Также есть возможность дополнительного улучшения инфраструктуры», — сказал Дмитрий Ворона.