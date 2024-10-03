Трассу между Ростовом и Симферополем планируют расширить

Уточняется, что трассу расширят с двух до четырех полос. Кроме того, на этом участке улучшат инфраструктуру.
«Уже скоро сможем проехать от Симферополя до Ростовской области по хорошей дороге. Планируется расширение дорожной артерии на территории исторических регионов, где было две полосы — станет четыре. Также есть возможность дополнительного улучшения инфраструктуры», — сказал Дмитрий Ворона.
Ранее писали, что в Ростовской области отремонтируют 25 км трассы М-4 «Дон». Уже ведутся работы на 1050-м км.