Пять новых гостиниц построят в Нижнем Новгороде до конца 2028 года. Об этом сайту pravda-nn.ru сообщили в министерстве туризма и промыслов региона.
Строительство запланировано на 2026−2028 годы. Номерной фонд города увеличится на 799 номеров. Появятся 4 пятизвездочные гостиницы на 732 номера и четырехзвездочный спортивно-туристический комплекс на 67 номеров.
Всего до 2030 года дополнительно создадут 2,7 тысячи номеров преимущество категорий от 3 до 5 звезд и более 2,1 тысячи апартаментов.
«Крупнейшие проекты по созданию гостиничных комплексов реализуются с привлечением льготного кредитования в рамках национального проекта “Туризм и индустрия гостеприимства”, — добавили в министерстве.
Напомним, Нижегородская область — одно из самых популярных туристических направлений в стране. Ежегодный рост турпотока составляет около 10%. В высокий сезон загрузка отелей может достигать 90−100%.
Ранее на сайте pravda-nn.ru сообщалось о том, что гостиницу откроют в чайной «Столбы» после реставрации в 2026 году.