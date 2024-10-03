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Пять новых гостиниц построят в Нижнем Новгороде до конца 2028 года

Номерной фонд города увеличится на 799 номеров.

Источник: Нижегородская правда

Пять новых гостиниц построят в Нижнем Новгороде до конца 2028 года. Об этом сайту pravda-nn.ru сообщили в министерстве туризма и промыслов региона.

Строительство запланировано на 2026−2028 годы. Номерной фонд города увеличится на 799 номеров. Появятся 4 пятизвездочные гостиницы на 732 номера и четырехзвездочный спортивно-туристический комплекс на 67 номеров.

Всего до 2030 года дополнительно создадут 2,7 тысячи номеров преимущество категорий от 3 до 5 звезд и более 2,1 тысячи апартаментов.

«Крупнейшие проекты по созданию гостиничных комплексов реализуются с привлечением льготного кредитования в рамках национального проекта “Туризм и индустрия гостеприимства”, — добавили в министерстве.

Напомним, Нижегородская область — одно из самых популярных туристических направлений в стране. Ежегодный рост турпотока составляет около 10%. В высокий сезон загрузка отелей может достигать 90−100%.

Ранее на сайте pravda-nn.ru сообщалось о том, что гостиницу откроют в чайной «Столбы» после реставрации в 2026 году.

туризм и отдых
строительство