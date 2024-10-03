Куйвашев поручил создать условия для продвижения уральской продукции

Губернатор Евгений Куйвашев поставил задачу перед членами правительства Свердловской области создать условия для расширения международной кооперации и экспорта. При этом губернатор отметил, что Средний Урал уже входит в топ регионов-лидеров по поддержке экспортёров, активно реализовывая комплекс мер Регионального экспортного стандарта 2.0.
Продвижение продукции экспортно ориентированных предприятий Свердловской области на внешние рынки стало основным вопросом заседания правительства 3 октября.
«В регионе хорошими темпами идёт внедрение Регионального экспортного стандарта. По итогам первого полугодия текущего года Свердловская область стала лидером среди субъектов Российской Федерации по внедрению и применению его инструментов. Одним из примеров успешной работы считаю рост партнёрства с нашими коллегами из Узбекистана. Бизнес-миссии, встречи с официальными лицами, регулярное проведение выставки “ИННОПРОМ. Центральная Азия” способствовали росту экспорта оборудования, производимого у нас на Урале», — сказал Евгений Куйвашев.
Региональный экспортный стандарт 2.0 разработан по национальному проекту «Международная кооперация и экспорт», инициированному Президентом России Владимиром Путиным. Как сообщил министр международных и внешнеэкономических связей региона Вячеслав Ярин, к 2024 году Свердловская область обеспечила реализацию всех 15 инструментов стандарта. Это базовый набор взаимосвязанных инструментов для развития и поддержки экспорта, создания необходимой инфраструктуры, вовлечения органов исполнительной власти и бизнес-сообщества в реализацию экспортной политики.
В числе инструментов Регионального экспортного стандарта 2.0 — бизнес-миссии с презентацией экспортных возможностей свердловских предприятий представителям власти и бизнеса иностранных государств. Так, экспортный потенциал участия делегации Свердловской области в выставке «ИННОПРОМ. Центральная Азия» в апреле 2024 года составил 12,5 миллиона долларов США. Вячеслав Ярин отметил, что эти меры поддержки направлены в первую очередь на продвижение продукции предприятий, предлагающих решения для энергетической и горнодобывающей отраслей, химической промышленности, строительства и информационных технологий.
Кроме того, в Свердловской области действует Центр поддержки экспорта — структурное подразделение Свердловского областного фонда поддержки предпринимательства. За 2023 год 128 субъектов малого и среднего предпринимательства заключили экспортные контракты на 86 миллионов долларов США.
Отметим, по итогам 2023 года в Свердловской области объём экспорта составил 7,8 миллиарда долларов. Основная часть экспорта — металлургическая продукция, также значительную часть составляют машины и оборудование. Ключевыми торговыми партнёрами выступают страны СНГ и Азии. По данным министерства, в соответствии со Стратегией развития международных и внешнеэкономических связей Свердловской области дальнейшее продвижение уральской продукции планируется на территории государств Евразийского экономического союза, Центральной Азии, Ближнего Востока, Азиатско-Тихоокеанского региона и Северной Африки.