Куйвашев поручил создать условия для продвижения уральской продукции

В числе инструментов Регионального экспортного стандарта 2.0 — бизнес-миссии с презентацией экспортных возможностей свердловских предприятий представителям власти и бизнеса иностранных государств. Так, экспортный потенциал участия делегации Свердловской области в выставке «ИННОПРОМ. Центральная Азия» в апреле 2024 года составил 12,5 миллиона долларов США. Вячеслав Ярин отметил, что эти меры поддержки направлены в первую очередь на продвижение продукции предприятий, предлагающих решения для энергетической и горнодобывающей отраслей, химической промышленности, строительства и информационных технологий.