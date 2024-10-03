Треть ростовчан до 34 лет отказалась от наличных денег

В Ростове из-за цифровизации и развития банковских сервисов треть людей моложе 34 лет полностью перестали носить с собой наличные деньги. К таком выводу по результатам опроса пришли в SuperJob.
По данным опроса, 56% жителей Ростова предпочитают носить с собой наличные деньги. При этом среди мужчин этот показатель составляет 58%, а среди женщин — 54%.
Среди респондентов старше 45 лет процент тех, кто предпочитает иметь при себе наличные, достигает 60%.
35% опрошенных отметили, что в их кошельках находится сумма до 3000 рублей, в то время как лишь 3% держат более 20 тысяч. За последние 14 лет уровень инфляции превысил 160%, и среднее значение наличных в кошельках увеличилось с 2000 до 5000 рублей.
Интересно, что 26% ростовчан признались в отсутствии наличных средств при себе.
Среди молодежи до 34 лет каждый третий уже решил отказаться от наличных, в то время как среди людей в возрасте 35−44 лет этот показатель составляет один из четырех. В группе старших респондентов (старше 44 лет) 21% не носит наличку, что означает, что каждый пятый также предпочитает безналичный расчет.