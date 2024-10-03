В Казахстане изменились правила осуществления безналичных платежей

Постановлением Национального банка от 23 сентября 2024 года внесены изменения и дополнения в некоторые постановления по вопросам осуществления безналичных платежей, сообщает Zakon.kz.

Источник: Zakon.kz

В частности, в Правилах открытия, ведения и закрытия банковских счетов клиентов в новой редакции изложен пункт по банковским счетам.

Так, говорится, что банковский счет открывается при заключении между клиентом и банком договора банковского обслуживания на основании заявления клиента по форме, установленной банком, представленного в банк на бумажном носителе или в электронном виде.

Для выплаты пособий и социальных выплат, выплачиваемых из государственного бюджета и Государственного фонда социального страхования, до заключения договора банковского счета допускается присвоение банком индивидуального идентификационного кода клиенту на основании информации о физическом лице, включая его ИИН и фамилию, имя, отчество, представленной в банк уполномоченным органом в сфере социальной защиты населения посредством информационного взаимодействия.

Информация о физическом лице представляется уполномоченным органом в сфере социальной защиты населения с согласия физического лица и приравнивается к заявлению клиента об открытии банковского счета, направленному в электронной форме. При этом совершение расходных операций по данному банковскому счету допускается только после заключения договора банковского обслуживания.

Банковский счет, предназначенный для зачисления жилищных выплат и осуществления платежей на цели в соответствии со статьей 101−5 Закона «О жилищных отношениях», открывается при заключении между банком, клиентом-сотрудником, являющимся получателем жилищных выплат, и государственным учреждением, сотрудник которого является получателем жилищных выплат, договора о жилищных выплатах в соответствии с приложением 9 к Правилам исчисления размера, назначения, перерасчета, осуществления, прекращения, приостановления и возобновления жилищных выплат сотрудникам специальных государственных органов РК, Правилам обеспечения служебным жилищем военнослужащих, исчисления размера, назначения, перерасчета, осуществления, прекращения, приостановления и возобновления жилищных выплат, в соответствии с приложением 8 к Правилам исчисления размера, назначения, перерасчета, осуществления, прекращения, приостановления и возобновления жилищных выплат сотрудникам оперативно-следственных подразделений уполномоченного органа по противодействию коррупции, а также в соответствии с приложением 5 к Правилам обеспечения служебным жилищем сотрудников органов внутренних дел, исчисления размера, назначения, перерасчета, осуществления, прекращения, приостановления и возобновления жилищных выплат.

Банковский счет, предназначенный для образовательного накопительного вклада, открывается при заключении между клиентом и банком договора об образовательном накопительном вкладе.

Правила также дополнены пунктом о том, что при открытии текущего счета для зачисления материальной помощи получатель материальной помощи представляет в банк:

документ, удостоверяющий личность;

копию решения региональной комиссии по вопросам занятости населения о включении в региональную квоту приема переселенцев или кандасов;

копию социального контракта о предоставлении государственной поддержки по содействию добровольному переселению для повышения мобильности рабочей силы.

Указывается, что при ведении банком банковских счетов клиентов, переданных ему другим банком, банк присваивает указанным банковским счетам новые индивидуальные идентификационные коды и уведомляет налоговые органы.

Приостановление расходных операций по банковским счетам или арест денег, находящихся на банковском счете, осуществляется в соответствии со статьей 740 Гражданского кодекса, статьей 125 Кодекса «О таможенном регулировании в Республике Казахстан», статьей 161 Уголовно-процессуального кодекса РК, статьей 156 Гражданского процессуального кодекса РК, статьей 118 Налогового кодекса, статьей 51 Закона о банках и банковской деятельности, статьей 13 Закона о ПОДФТ, статьями 32, 62, 123 Закона «Об исполнительном производстве и статусе судебных исполнителей», пунктом 11 статьи 27 Закона о платежах и платежных системах на основании решений или распоряжений уполномоченных государственных органов или должностных лиц о приостановлении расходных операций по банковскому счету клиента или актов о наложении ареста на деньги, находящиеся на банковском счете клиента.

Также говорится, что банк возвращает в течение трех операционных дней решение или распоряжение уполномоченного государственного органа или должностного лица о приостановлении расходных операций по банковскому счету клиента соответствующему уполномоченному государственному органу или должностному лицу без исполнения в случае, если решение или распоряжение уполномоченного государственного органа или должностного лица о приостановлении расходных операций предъявлено к банковскому счету клиента, по которому не допускается приостановление расходных операций в соответствии с частью второй пункта 11 статьи 27 Закона о платежах и платежных системах (на деньги, находящиеся на банковских счетах гражданина, в отношении которого возбуждено дело о применении процедуры или применена процедура о восстановлении платежеспособности и банкротстве).

В Правилах осуществления безналичных платежей и переводов денег на территории РК также несколько пунктов изложены в новой редакции.

Так, говорится, что не допускается указание в платежных документах условия об их частичном исполнении, за исключением инкассовых распоряжений уполномоченного органа, в пределах своей компетенции осуществляющего обеспечение поступлений налогов и других обязательных платежей в бюджет, а также выполняющего иные полномочия, предусмотренные законодательством РК, судебных исполнителей, территориальных органов юстиции и платежных требований для взыскания просроченной задолженности по займу.

Платежным документом, используемым для изъятия денег с банковского счета отправителя денег без его согласия, является инкассовое распоряжение. Инкассовое распоряжение предъявляется органом государственных доходов, судебными исполнителями и органами юстиции.

Инкассовое распоряжение судебными исполнителями и органами юстиции предъявляется в банк отправителя денег по форме, с приложением копий исполнительных документов на бумажном носителе либо в электронной форме, посредством государственной автоматизированной системы исполнительного производства.

При этом инкассовые распоряжения органов юстиции, сформированные в государственной автоматизированной информационной системе исполнительного производства, направляются только в электронном виде.

Инкассовые распоряжения на бумажном носителе, а также копии исполнительных документов, предъявляемых государственным судебным исполнителем либо частным судебным исполнителем на бумажном носителе, заверяются печатью территориального отдела государственного органа, осуществляющего реализацию государственной политики и государственное регулирование деятельности в сфере обеспечения исполнения исполнительных документов, либо частного судебного исполнителя.

Исполнительный документ, подтверждающий обоснованность изъятия денег с банковского счета отправителя денег без его согласия, является основанием для предъявления в банк только одного инкассового распоряжения, если иное не установлено в тексте исполнительного документа.

Инкассовые распоряжения органа государственных доходов предъявляются по форме, на бумажном носителе или в электронной форме посредством передачи по сети телекоммуникаций. При этом инкассовые распоряжения органа государственных доходов предъявляются без приложения документов, подтверждающих обоснованность данного взыскания.

В инкассовом распоряжении указывается назначение платежа и ссылка на норму закона РК, предусматривающего право изъятия (взыскания) денег с банковского счета отправителя денег без его согласия.

Сумма платежа или перевода денег, указанная в исполнительном документе, совпадает с суммой, указанной в инкассовом распоряжении, за исключением случаев, когда:

должником самостоятельно произведена частичная оплата долга и в исполнительном документе имеется отметка судебного исполнителя, органа юстиции об этом;

на основании одного исполнительного листа осуществляется солидарное взыскание долга в пользу нескольких бенефициаров;

постановлением судебного исполнителя, органа юстиции определена задолженность по исполнительному документу о взыскании периодических платежей.

При отсутствии либо недостаточности денег на банковском счете, к которому предъявлено инкассовое распоряжение судебного исполнителя, органа юстиции, взыскание денег производится с другого (других) банковского счета (счетов) должника в тенге либо иностранной валюте.

Банк при исполнении инкассового распоряжения судебного исполнителя, органа юстиции с другого (других) банковского счетов клиента, отличных от банковского счета, к которому предъявлено инкассовое распоряжение, в системе банка формирует инкассовое распоряжение, в котором указывается номер банковского счета, с которого осуществляется изъятие денег.

По исполнительным документам, выданным по решениям международных, иностранных судов и арбитражей, исполняемых в соответствии с международными договорами, ратифицированными Республикой Казахстан, сумма денег в инкассовом распоряжении указывается в валюте исполнительного документа частного судебного исполнителя, органа юстиции.

Исполнение инкассового распоряжения органов государственных доходов о взыскании налоговой задолженности, судебных исполнителей и органов юстиции по исполнительным документам, а также платежного требования, предъявленного для взыскания просроченной задолженности по займу, при недостаточности денег на банковском счете отправителя денег осуществляется по мере поступления денег не позднее одного операционного дня, следующего за днем их поступления на такой счет.

Списание денег банком с банковского счета отправителя денег производится на основании принятого банком к исполнению платежного документа либо платежного документа, исполняемого без согласия отправителя денег, в случаях, предусмотренных статьями 122 и 123 Налогового кодекса, статьями 129 и 130 Таможенного кодекса, статьей 256 Социального кодекса, статьей 36 Закона «О банках и банковской деятельности в РК», статьей 58 Закона об исполнительном производстве, статьей 31 Закона «Об обязательном социальном медицинском страховании», Законом о платежах и платежных системах и (или) договором банковского счета.".

Платежное требование, предъявленное к банковскому счету, открытому физическому лицу или индивидуальному предпринимателю, если физическое лицо зарегистрировано в качестве индивидуального предпринимателя, осуществляющего деятельность в виде личного предпринимательства, исполняется с любых банковских счетов, открытых данному физическому лицу или индивидуальному предпринимателю при идентичности ИИН отправителя денег.

Вместе с тем правила дополнены пунктом о том, что справки о наличии и номерах банковских счетов выдаются банку, по отношению к которому владелец счета (счетов) является заемщиком, гарантом, поручителем, лизингополучателем или залогодателем, по счетам, открытым физическому лицу или индивидуальному предпринимателю, если данное физическое лицо зарегистрировано в качестве индивидуального предпринимателя, при идентичности ИИН отправителя денег.

Первичное исполнение платежного требования, предъявленного к текущему счету физического лица или индивидуального предпринимателя, если физическое лицо зарегистрировано в качестве индивидуального предпринимателя, осуществляющего деятельность в виде личного предпринимательства, по договору займа производится в пределах 50% от суммы денег, находящейся на текущем счете, с учетом обеспечения на текущем счете или в совокупности на текущих счетах, открытых в одном банке, суммы не менее двукратного размера прожиточного минимума.

В случае наличия на текущем счете или в совокупности на текущих счетах, открытых в одном банке, физического лица или индивидуального предпринимателя, если физическое лицо зарегистрировано в качестве индивидуального предпринимателя, осуществляющего деятельность в виде личного предпринимательства, суммы менее двукратного размера прожиточного минимума исполнение платежного требования не производится.

При предъявлении платежного требования на сумму, не превышающую размера 50% от суммы денег, находящейся на текущем счете физического лица или индивидуального предпринимателя, если физическое лицо зарегистрировано в качестве индивидуального предпринимателя, осуществляющего деятельность в виде личного предпринимательства, с учетом обеспечения на текущем счете или в совокупности на текущих счетах, открытых в одном банке, двукратного размера прожиточного минимума, данное платежное требование исполняется на сумму, указанную в нем.

Сумма не менее двукратного размера прожиточного минимума при исполнении платежного требования с текущего счета физического лица или индивидуального предпринимателя, если физическое лицо зарегистрировано в качестве индивидуального предпринимателя, осуществляющего деятельность в виде личного предпринимательства, обеспечивается банком один раз в месяц и переходит на новый календарный месяц, в случае если она не была использована физическим лицом или индивидуальным предпринимателем, если физическое лицо зарегистрировано в качестве индивидуального предпринимателя, осуществляющего деятельность в виде личного предпринимательства.

При поступлении денег от юридического лица или индивидуального предпринимателя на текущий счет последующее исполнение частично исполненного платежного требования производится в пределах 50% от каждой поступающей суммы денег на текущий счет физического лица или индивидуального предпринимателя, если физическое лицо зарегистрировано в качестве индивидуального предпринимателя, осуществляющего деятельность в виде личного предпринимательства, с учетом обеспечения на текущем счете или в совокупности на текущих счетах, открытых в одном банке, суммы не менее двукратного размера прожиточного минимума.

Требования настоящего пункта не распространяются на исполнение платежного требования при поступлении денег от физического лица.

В случае, когда сумма в размере 50% от поступающей на текущий счет суммы денег от юридического лица или индивидуального предпринимателя с учетом требований, установленных в части первой настоящего пункта, превышает остаток суммы по частично исполненному платежному требованию списание денег с текущего счета отправителя денег-физического лица или индивидуального предпринимателя, списание производится в пределах сумм, достаточных для исполнения данного платежного требования.

При этом допускается исполнение частично исполненного платежного требования за счет денег, находящихся на другом текущем счете физического лица или индивидуального предпринимателя, или денег, поступающих на другой его текущий счет от юридического лица или ИП, в пределах 50% с учетом обеспечения на текущем счете или в совокупности на текущих счетах суммы не менее двукратного размера прожиточного минимума.

При наличии решения уполномоченного государственного органа или лица, обладающего правом наложения ареста на деньги, находящиеся на банковском счете клиента, а также решения уполномоченного государственного органа или должностного лица, обладающего правом приостановления расходных операций по банковскому счету, платежное требование исполняется в пределах 50% от суммы денег, находящейся на текущем счете физического лица или индивидуального предпринимателя. При этом сумма не менее двукратного размера прожиточного минимума обеспечивается за счет суммы денег, превышающей сумму денег, на которую наложено ограничение распоряжения деньгами.

В случае отзыва решений, указанных в части первой настоящего пункта, допускается исполнение платежного требования в пределах 50% от суммы денег, на которые ранее было наложено ограничение распоряжения деньгами, с учетом обеспечения на текущем счете или в совокупности на текущих счетах, открытых в одном банке, суммы денег не менее двукратного размера прожиточного минимума.

При предъявлении к текущему счету физического лица или индивидуального предпринимателя нескольких платежных требований, их исполнение производится в календарной очередности в порядке их поступления в банк либо согласно их порядковым номерам, указанным в реестре.

Исполнение очередного платежного требования осуществляется только после полного исполнения предыдущего платежного требования либо отзыва или возврата предыдущего платежного требования. При этом исполнение очередного платежного требования производится в пределах 50% от суммы денег, находившейся на текущем счете на момент исполнения предыдущего платежного требования (от остатка денег после исполнения предыдущего платежного требования) и от каждой суммы денег, поступающей от юридического лица или ИП в последующем на текущий счет с учетом обеспечения на текущем счете или в совокупности на текущих счетах, открытых в одном банке, суммы не менее двукратного размера прожиточного минимума.

Оговаривается, что при достаточности денег на банковском счете отправителя денег, к которому предъявлено решение уполномоченного государственного органа, должностного лица, судебного исполнителя или органа юстиции, обладающего правом наложения ареста на деньги клиента, находящиеся на его банковских счетах, банк исполняет указанное решение в порядке календарной очередности.

При недостаточности денег на банковском счете отправителя денег, к которому предъявлены решения уполномоченного государственного органа, должностного лица, судебного исполнителя, органа юстиции, обладающего правом наложения ареста на деньги клиента, находящиеся на его банковских счетах, банк учитывает их и приостанавливает расходные операции до накопления необходимой суммы, указанной в решении о наложении ареста.

Остальные изменения можно посмотреть здесь.