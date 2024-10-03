В Самаре каждый третий не носит с собой наличных денег

— 53% жителей Самары обычно носят с собой наличность, причем чаще это мужчины, чем женщины (59% против 47% соответственно). Купюры и монеты чаще носят при себе те, кто старше (57% в возрасте от 45 лет), и те, кто получает от 50 до 100 тыс. рублей, — отметили представители сервиса.