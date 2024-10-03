В мэрии Омска сообщили о судьбе квартир, где умерли все владельцы

По данным ведомства, за 3 квартала 2024 года суд удовлетворил 37 исков о признании права муниципальной собственности на выморочное жилье, еще 12 исков находятся на рассмотрении, а по пяти искам получен отказ.
Чтобы жилье могло перейти в собственность города, на него не должно быть наследников. Соответствующую информацию специалисты запрашивают у нотариусов.
По итогам работы, с начала 2024 года зарегистрировано право муниципальной собственности на 28 выморочных жилых помещений.
В мэрии отмечают: выявлять выморочное жилье помогают жильцы домов, а также управляющие компании, предоставляющие в департамент жилищной политики информацию о пустующих и заброшенных квартирах.