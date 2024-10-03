Китайские автомобили стали поступать в Приморье через новый порт

Морской порт «Суходол» в Шкотовском районе Приморского края, ранее выполнявший только экспортные поставки угля, начал операции импорта. В четверг, 3 октября, Находкинская таможня начала оформление 548 новых китайских автомобилей марок Haval и Changan, сообщает ИА PrimaMedia. В настоящее время крупные партии китайских автомобилей регулярно поступают в РФ через Владивостокский морской торговый порт (ВМТП).
Изначально порт «Суходол» был создан для перевалки угля, но сейчас ведется активное развитие проекта. Один из плюсов «Суходола» — собственная железнодорожная станция и инфраструктура, включающая в себя 20 ж/д путей протяженностью 26 километров. Перевалка автомобилей ведется на причале № 3, сданном в эксплуатацию в августе 2024 года.
Это очередной этап развития нашего порта. Планы на дальнейшее развитие — принимать в порту порядка 10−15 тысяч автомобилей в месяц«, — сказал журналистам генеральный директор ООО “Морской порт “Суходол” Сергей Кропотов.
«Если ранее в порту “Суходол” осуществлялось оформление и таможенный контроль только груза уголь, теперь в работе первое судно с импортным товаром. То есть, порт начал работу с импортом, Находкинская таможня осуществляет таможенный контроль. Для этого у нас создан современный административно-бытовой комплекс, имеются автоматизированные рабочие места и современное оборудование, что позволяет осуществлять таможенный контроль быстро и качественно. У порта “Суходол” большие планы по ввозу импортных товаров. В том числе это будут шины большого диаметра, автомобили различного назначения и товары в контейнерах», — сказал начальник Таможенного поста Морской порт Находка Валерий Слесаренко.
Проектная мощность перевалки угольного терминала порта «Суходол» составляет 12 млн тонн с возможностью последующего увеличения до 20 млн тонн в год. В перспективе на базе порта будет создан многофункциональный хаб с перегрузкой контейнеров, зерна и других генеральных грузов. Предусмотрены также мощности для сжиженного газа, метанола, минеральных удобрений и рыбный кластер.