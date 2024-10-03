Китайские автомобили стали поступать в Приморье через новый порт

«Если ранее в порту “Суходол” осуществлялось оформление и таможенный контроль только груза уголь, теперь в работе первое судно с импортным товаром. То есть, порт начал работу с импортом, Находкинская таможня осуществляет таможенный контроль. Для этого у нас создан современный административно-бытовой комплекс, имеются автоматизированные рабочие места и современное оборудование, что позволяет осуществлять таможенный контроль быстро и качественно. У порта “Суходол” большие планы по ввозу импортных товаров. В том числе это будут шины большого диаметра, автомобили различного назначения и товары в контейнерах», — сказал начальник Таможенного поста Морской порт Находка Валерий Слесаренко.