С 3 октября возобновлены полеты из Сочи в Израиль

В целях безопасности полеты будут осуществляться по специально разработанному маршруту. Ранее Росавиация в связи с угрозой безопасности порекомендовала авиакомпаниям осуществлять полеты в и из Израиля, Ирана, а также в воздушном пространстве Ирака в определенные часы.