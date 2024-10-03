С 3 октября возобновлены полеты из Сочи в Израиль

В целях безопасности полеты будут осуществляться по специально разработанному маршруту. Ранее Росавиация в связи с угрозой безопасности порекомендовала авиакомпаниям осуществлять полеты в и из Израиля, Ирана, а также в воздушном пространстве Ирака в определенные часы.
— По итогам изучения вводных данных, полученных со стороны авиационных регуляторов России, Израиля, Ирака и Ирана, авиакомпанией Red Wings принято решение о возобновлении — с 3 октября — полетов по маршрутам Москва — Тель-Авив — Москва и Сочи — Тель-Авив — Сочи в рамках предписанных временных ограничений, — отметили в пресс-службе авиакомпании.
Вылет рейса WZ4311 Сочи — Тель-Авив назначен на 12:00, прибытие — на 14:45. Рейс WZ4312 Тель-Авив — Сочи вылетит в 15:45, прибудет в 18:30. Рейс WZ017 Москва — Тель-Авив вылетит в 04:20, а прибудет в 10:15 по московскому времени. Рейс WZ018 Тель-Авив — Москва вылетит в 11:35, прибытие назначено на 17:20.