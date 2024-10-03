В Минсельхозе высказались о ситуации с зерном на границе с Россией

«Мы в данный момент этот вопрос не связываем. Мы, как я ранее говорил, соответствующее обращение со стороны “РоспотребнадзораӘ получили. Нам для того, чтобы понять, в чем суть вопроса, необходимы подтверждающие документы, подтверждение о том, что на самом деле эти болезни были выявлены, что есть соответствующие акты лабораторных исследований и результаты. Только после того, как мы выявим, узнаем, в чем причина, мы можем что-либо комментировать. На данный момент кроме, скажем, письма от них, у нас никаких данных нет. Мы обращение ответное направили со своей стороны, теперь ждем ответа”, — резюмировал вице-министр сельского хозяйства.