В Минсельхозе высказались о ситуации с зерном на границе с Россией

Комментарий по данной ситуации вице-министр дал в кулуарах. Ермек Кенжеханулы подтвердил, что соответствующее обращение со стороны Россельхознадзора в МСХ получили в середине сентября. По его словам, казахстанская сторона направила ответный запрос в «Роспотребнадзор», в котором запросила подтверждающие факты о выявленных нарушениях.
«Мы попросили соответствующие акты с результатами лабораторных исследований. Ответа от них мы еще не получили. Только после того, как мы получим соответствующие обоснования, доказательства, что на самом деле эти нарушения имеются, мы будем соответствующие обращения вам предоставлять. На сегодня нам больше нечего комментировать. Потому что соответствующих ответов у нас нет».
При этом он добавил, что территориальная инспекция проводит при экспорте проверку и выдает документы. Он добавил, что при экспорте с казахстанской стороны нарушений не выявили и повторил, что сможет дать комментарий после полученного от российской стороны ответа на запрос. Также он сообщил, что не видит связи с тем, что Казахстан ранее запретил импорт пшеницы до конца года, в том числе и из стран ЕАЭС, куда входит Россия.
«Мы в данный момент этот вопрос не связываем. Мы, как я ранее говорил, соответствующее обращение со стороны “РоспотребнадзораӘ получили. Нам для того, чтобы понять, в чем суть вопроса, необходимы подтверждающие документы, подтверждение о том, что на самом деле эти болезни были выявлены, что есть соответствующие акты лабораторных исследований и результаты. Только после того, как мы выявим, узнаем, в чем причина, мы можем что-либо комментировать. На данный момент кроме, скажем, письма от них, у нас никаких данных нет. Мы обращение ответное направили со своей стороны, теперь ждем ответа”, — резюмировал вице-министр сельского хозяйства.
Напомним, в августе текущего года в Казахстане запретили ввоз пшеницы всеми видами транспорта до 31 декабря текущего года. При этом, транзит через страну разрешен. Сообщалось, что в этом году импорт пшеницы составил 1,3 млн. тонн, что практически равно годовому объему импорта 2023 года, тогда как на внутреннем рынке Казахстана достаточно запасов пшеницы прошлогоднего урожая. Кроме того, в Казахстане также запретили ввоз яблок автотранспортом.