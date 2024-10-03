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В волгоградских магазинах резко подорожали огурцы и картофель

В Волгоградской области подешевели лук, бананы и капуста.

Источник: Комсомольская правда

Цены в магазинах Волгоградской области меняются каждую неделю. Эксперты проанализировали изменение стоимости продуктов с 24 по 30 сентября. Как рассказали сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе Волгоградстата, резко подорожали огурцы (+7,8%), картофель (+1,7%), яблоки (+1,4%), помидоры (+1,3%), свекла (+1,0%), морковь (+0,6%).

При этом подешевели лук (-7,2%), бананы (-5,3%), капуста (-0,3%). Также снизились цены на баранину (-2,2%), свинину (-0,5%), курицу (-2,9%).

Резко подорожали билеты на самолеты (+7,4%), а также услуги парикмахера (+0,9%). Проживание в 2-звездочных гостиницах стало дороже (+0,2%), а в остальных снизилось от (-0,5% до −3,9%).