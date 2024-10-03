Текстильные предприятия Узбекистана участвуют в BelTexIndustry 2024

В рамках деловой программы проходят специализированные семинары, посвященные вопросам повышения производительности труда и уменьшения издержек на производстве, HR-трендам на рынке труда, успешной бизнес-стратегии на текстильном рынке, а также бизнес-встречи с участием руководителей ведущих предприятий и презентации компаний,