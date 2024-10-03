Текстильные предприятия Узбекистана участвуют в BelTexIndustry 2024

ТАШКЕНТ, 3 окт — Sputnik. Текстильные предприятия Узбекистана участвуют в 48-й международной выставке по оптовой продаже товаров легкой промышленности BelTexIndustry 2024, сообщает пресс-служба Ассоциации «Узтекстильпром».
Руководство ассоциации участвовало в официальной церемонии открытия крупнейшей отраслевой выставки, которая проходит в белорусском Минске
«На выставке несколько крупных текстильных предприятий Узбекистана представляют ткани, готовую швейную и текстильную продукцию, чтобы увеличить объемы экспорта и расширить возможности стратегического сотрудничества».
В рамках деловой программы проходят специализированные семинары, посвященные вопросам повышения производительности труда и уменьшения издержек на производстве, HR-трендам на рынке труда, успешной бизнес-стратегии на текстильном рынке, а также бизнес-встречи с участием руководителей ведущих предприятий и презентации компаний,
Узбекские дизайнеры участвуют в показах коллекций одежды.