Трентон
+14°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
СВО
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Текстильные предприятия Узбекистана участвуют в BelTexIndustry 2024

На крупнейшей отраслевой выставке в Минске представляют узбекские ткани, готовую швейную и текстильную продукцию, дизайнерские коллекции.

ТАШКЕНТ, 3 окт — Sputnik. Текстильные предприятия Узбекистана участвуют в 48-й международной выставке по оптовой продаже товаров легкой промышленности BelTexIndustry 2024, сообщает пресс-служба Ассоциации «Узтекстильпром».

Руководство ассоциации участвовало в официальной церемонии открытия крупнейшей отраслевой выставки, которая проходит в белорусском Минске 2—4 октября.

«На выставке несколько крупных текстильных предприятий Узбекистана представляют ткани, готовую швейную и текстильную продукцию, чтобы увеличить объемы экспорта и расширить возможности стратегического сотрудничества».

говорится в сообщении.

В рамках деловой программы проходят специализированные семинары, посвященные вопросам повышения производительности труда и уменьшения издержек на производстве, HR-трендам на рынке труда, успешной бизнес-стратегии на текстильном рынке, а также бизнес-встречи с участием руководителей ведущих предприятий и презентации компаний,

Узбекские дизайнеры участвуют в показах коллекций одежды.