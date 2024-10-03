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МАРТ сказал про увеличение продаж автомобилей в 2,5 раза в Беларуси

МАРТ объяснил рост продаж легковых авто в 2,5 раза в Беларуси в первом полугодии.

МАРТ сказал про увеличение продаж автомобилей в 2,5 раза в Беларуси. Подробности сообщил БелТА первый заместитель министра антимонопольного регулирования и торговли Иван Вежновец.

Представитель МАРТ обратил внимание на то, что по итогам первого полугодия заметен очень серьезный рост продаж легковых автомобилей.

— Он вырос практически в 2,5 раза в сравнении с аналогичным периодом прошлого года.

Вежновец отметил, что более 10 тысяч машин было продано на организованном рынке новых легковых автомобилей. По его словам, в целом, для автомобильного рынка отмечаются очень хорошие тенденции.

— Думаю, что год закончим с существенным ростом, — допустил замминистра.

Он заметил, что новые модели авто, которые были презентованы в 2024 году, серьезно подтолкнут покупателя к покупке новых моделей машин. Кроме того, Вежновец обратил внимание на то, что факторов роста продаж много. Среди них он назвал увеличение доходов населения в последние несколько лет, представленность новых марок авто, определенные механизмы кредитования, существующие на рынке для поддержки продаж.