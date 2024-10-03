МАРТ сказал про увеличение продаж автомобилей в 2,5 раза в Беларуси

Он заметил, что новые модели авто, которые были презентованы в 2024 году, серьезно подтолкнут покупателя к покупке новых моделей машин. Кроме того, Вежновец обратил внимание на то, что факторов роста продаж много. Среди них он назвал увеличение доходов населения в последние несколько лет, представленность новых марок авто, определенные механизмы кредитования, существующие на рынке для поддержки продаж.