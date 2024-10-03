Волгоградцев призывают опустошить копилки

Она будет проходить с 7 по 20 октября. Деньги можно принести в любой удобный офис банка или в один из сетевых магазинов. Адреса точек, режим работы и условия обмена — на сайте монетнаянеделя.рф, рассказали V102.RU в волгоградском отделении Банка РФ.
Во время «Монетной недели» обменять мелочь можно бесплатно, так как в банках обычно берут комиссию при таком обмене. При обращении в банк лучше взять с собой паспорт. В магазине документы не потребуются.
Приносить на обмен можно любые монеты, выпущенные не раньше 1997 года. Ограничений по количеству нет. Единственная рекомендация — заранее рассортировать мелочь по номиналу дома, чтобы сэкономить время на ее подсчет.
Цель акции — вернуть в денежный оборот монеты, которые без дела хранятся дома. Во время весенней акции в этом году волгоградцы сдали более 400 тысяч монет на общую сумму почти 1,2 млн рублей.